Le Hof van Cleve reste le seul trois étoiles de Belgique

Le guide Michelin a livré son palmarès ce mardi. Notre pays compte 8 nouveaux restaurants étoilés. Le Cuchara à Lommel reçoit une deuxième étoile. Mais, aucun nouveau trois étoiles n'est venu faire de l'ombre à Peter Goossens, le chef du Hof van Cleve.

On l’attendait et, pour les plus optimistes, on les attendait… Mais la Belgique restera encore cette année avec son unique restaurant tri étoilé: le Hof Van Cleve de Peter Goossens, le seul au sommet de la hiérarchie établie par le célèbre guide rouge. On espérait une troisième étoile pour Christophe Hardiquest (Bon Bon), San Degeimbre (L’Air du Temps)…

Vue en plein écran Jan Tournier, le chef du Cuchara, décroche sa deuxième étoile. ©sabato

Le Michelin Belux 2020 sacre un restaurant limbourgeois à deux étoiles, le Cuchara du chef Jan Tournier (Lommel). Ici aussi, on souhaitait davantage de promus comme le Bozar de Karen Torosyan.

La Flandre bien lotie

Sept établissements décrochent leur première étoile. À Bruxelles, il s'agit de La Canne en Ville, restaurant repris par Kevin Lejeune, l’ancien sous-chef de La Paix. En Wallonie, le Gastronome (Paliseul), jadis gratifié de deux étoiles et repris il y a onze mois par Jean Vrijdaghs et Sébastien Hankard, retrouve une étoile.

En Flandres, la moisson est plus conséquente avec L.E.S.S. à Bruges, Ogst à Hasselt, EssenCiel à Leuven, Sir Kwinten à Lennik et Souvenir à Gand. On notera donc que les nouveaux étoilés se situent majoritairement en Flandres (cinq plus un nouveau deux étoiles) pour un seul en Wallonie et à Bruxelles… Comme d’habitude serions-nous tentés d’ajouter.

À Bruxelles, le SeaGrill d’Yves Mattagne conserve ses deux étoiles malgré sa fermeture en décembre et un déménagement prévu l’an prochain vers La Villa Lorraine.

Les rétrogradés

Vue en plein écran La Villa in the Sky, dont l'ascension avait sans doute été trop rapide, perd une étoile.

Quant aux pertes d’étoiles, La Villa in the Sky (Bruxelles) dont l’ascension avait été trop rapide, Batholomeus (Knokke) et Mosconi (Grand Duché de Luxembourg) sont rétrogradés à une étoile.

Et six restaurants perdent leur unique étoile: Jan van den Bon (Gand), Terborght (Huizingen), D’Oude Pastorie (Lochristi), Berto (Waregem), LaVilla des Bégards (Embourg) et Toit pour Toi (Schouweiler, au Luxembourg).

20 Bib gourmands