Le Jules Verne de la Tour Eiffel fait table rase du passé avec son nouveau chef étoilé

Mais, il en faut plus pour déstabiliser Frédéric Anton qui est bien déterminé à imposer son style et à faire gagner au restaurant les très convoités macarons de Michelin. Contrairement à Alain Ducasse, qui n'officie plus aux fourneaux, il y sera physiquement présent. Il fera des allers-retours en scooter entre ses deux restaurants. "Il n'y a pas d'ombre de quiconque, on a tout rasé (...). Il n'y a que notre âme ici. Je n'ai pas eu le temps de me soucier (des attaques)", a-t-il déclaré.