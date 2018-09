Le chef étoilé David Martin s'installe à Brussels Airport

Le toqué d'origine basque collabore avec Autogrill , le concessionnaire horeca exclusif de l'aéroport. Il a repris début août les commandes du "Black Pearls" situé dans le terminal A (espace Schengen). L'établissement est pourvu de 80 places assises et est ouvert de 08h00 à 20h00. "On peut servir jusqu'à 250 personnes par jour", assure le chef de "La Paix" à Anderlecht.

L'arrivée d'une telle adresse dans un aéroport est un "véritable challenge". "C'est une collaboration intéressante car on apprend à gérer un restaurant avec un potentiel de clients énorme. Il s'agit du plus grand centre de passage en Belgique: de 25.000 à 90.000 voyageurs par jour. Et puis, élaborer une carte gastronomique lorsque les gens sont en transit... Pas d'amuse-bouche, pas de mignardise, pas de fioriture. Nous ne proposons pas de menus, juste des plats à la carte qui peuvent être prêts en cinq à dix minutes."

"David Martin a rapidement compris nos impératifs. Il nous a aidés à faire évoluer la carte et notre offre de produits. Il a modifié les recettes et signé des plats plus épurés et plus fins, davantage tournés vers le produit, qui se retrouve désormais au centre de l'assiette", a commenté Patrice Fiévet, le responsable marketing d'Autogrill Belgique, satisfait de la collaboration.