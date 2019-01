Marc Veyrat et l'Auberge de l'Ill perdent leurs 3 étoiles

Deux restaurants français, la Maison des Bois du chef Marc Veyrat et l’Auberge de l’Ill en Alsace, ont perdu leur troisième étoile Michelin, récompense suprême de la haute gastronomie. Le guide fait par ailleurs la part belle aux jeunes et aux femmes.

Marc Veyrat avait obtenu trois étoiles l’an dernier pour sa table située entre Genève et le Mont-Blanc, dans les Alpes françaises. "Je reste terriblement déçu, dans l’incompréhension totale et injuste de cette destitution de la 3e étoile du Guide Michelin", a-t-il indiqué. Marc Veyrat avait déjà obtenu les trois étoiles pour deux autres restaurants situés dans la même région: l’Auberge de l’Eridan à Veyrier-du-Lac, près d’Annecy, et La Ferme de mon père, à Megève, deux établissements qu’il a ensuite cédés.