Pierre Romeyer (1930-2018)

L'un des grands chefs de la cuisine belge, Pierre Romeyer, né en 1930 à Etterbeek, est décédé. Élevé au rang de baron, le chef a dirigé la "Maison de Bouche" à Hoeilaart, l'un des rares trois étoiles du pays . On le surnommait même "le Bocuse belge". Il avait pris sa retraite en 1994.

"Un pilier que l'on croyait éternel de la gastronomie belge s'en est allé rejoindre #PaulBocuse et les autres pour un ultime dîner de gala #mercipourtoutChef", a écrit sur Twitter Eric Boschman, chroniqueur gastronomique et sommelier belge.

"Il était un peu le Paul Bocuse belge. Avec Pierre Wynants (du "Comme chez soi") ils ont été les premiers chefs en Belgique à médiatiser leur travail, à sortir le cuisinier de la cuisine", a commenté Eric Boschman. "Comme Bocuse c'était un personnage généreux avec un vrai caractère, on pouvait le détester ou l'adorer , mais il ne pouvait pas laisser indifférent." Boschman avait travaillé entre 1986 et 1988 à ses côtés.

Durant l'exposition universelle de Bruxelles en 1958, il fut le chef attitré du comte Moens de Ferning, commissaire du gouvernement belge auprès de l'Expo, rencontrant bon nombre de chefs d'État et de têtes couronnées. Après l'exposition, il fonda son premier restaurant, le "Val Vert", avant de se lancer dans la "Maison de Bouche".

Anobli par le roi Albert II, il a cuisiné pour les plus grands. Un jour, il avait même accueilli à dîner à son domicile privé le chancelier allemand Helmut Kohl. Une anecdote racontée par l'épouse du chef. "Un jour, le téléphone sonne. C'était Jacques Delors (à l'époque président de la Commission européenne, ndlr). Il voulait rencontrer 'quelqu'un d'important', le plus incognito possible", avait-elle expliqué.