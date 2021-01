"Pour ce nouveau Guide Michelin, nous avons assumé les visites nécessaires malgré la pandémie"

Ce Guide 2021 est né dans des circonstances particulières. Sa sortie a été retardée de deux mois. Votre équipe a-t-elle engrangé autant de visites qu’habituellement au vu de la fermeture des restaurants durant de nombreux mois ?

Les chefs furent davantage en "état de survie" que dans un esprit de création. Retirer une étoile, par exemple, aurait été dès lors assez cruel au vu de la situation due à la pandémie…

Et attribuer une étoile peut alors relever de la même analyse. Alors, 2021, des étoiles "au rabais"?

La diversification des Guides Michelin, 36 publications par pays ou par ville, démontre la vitalité de la gastronomie dans le monde. Une ville comme Tokyo rivalise avec Paris pour le nombre d’établissements étoilés. Les critères sont-ils les mêmes?

Pour revenir à la Belgique, on entend souvent le commentaire suivant: "les BIB Gourmands" (excellent rapport qualité/prix, menu trois services à moins de 39 euros) pour la Wallonie et Bruxelles, les étoiles pour la Flandre.

Le constat est le suivant: la richesse d’une région motive l’ambition des chefs. Et les jeunes souhaitent être rapidement étoilés. En Wallonie, le budget restaurant est plus limité. Mais il faut aussi souligner que les restaurants étoilés de Flandre travaillent surtout le week-end. En Wallonie, leur fréquentation est étalée sur la semaine.

Avec les influences multiculturelles présentes aujourd’hui dans l’assiette, ne regrettez-vous pas l’époque – que vous avez bien connue – celle de chefs proposant une cuisine traditionnelle franco-belge, la génération des Dupont, Romeyer, Wynants, Vandecasserie, Haquin, Van Maele, Van Cauteren, Fonteyne…?

C’est vrai, je suis un peu nostalgique de ces années-là et j'aimerais parfois revivre ce que j’ai vécu. Il manque un peu de gourmandise, aujourd’hui. Maintenant, l’air du temps a changé avec, par exemple, l’utilisation de plus en plus de produits locaux, de préparations végétariennes et donc moins de viande mise en œuvre. L’aspect visuel de l’assiette est aussi devenu très important.