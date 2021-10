13e édition du festival Alimenterre

Le festival Alimenterre, qui questionne nos manières de cultiver et d’habiter la terre, revient du 9 au 16 octobre à Bruxelles et en Wallonie, pour une 13e édition qui fait lien avec l’actualité centrée sur le dérèglement climatique. Partenaire du festival Nourrir Bruxelles, Alimenterre se propose de repenser nos systèmes agroalimentaires à travers une programmation cinématographique engagée, des rencontres, des animations et des moments festifs. Le festival met aussi l’accent sur un changement de perspective en faisant la part belle aux pays du Sud: invitée d’honneur de cette édition, Blandine Sankara, créatrice de la ferme Yelemani, au Burkina Faso, qui promeut l’agriculture locale et bio. La journée de clôture aura lieu samedi 16 octobre, journée mondiale de l’alimentation, avec la projection du film belge très prometteur, "Tandem local".