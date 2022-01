2022 s’annonce comme une année majeure pour le jeu vidéo

La crise sanitaire a incité de nombreux studios à repousser leurs projets. Si l’année dernière a été pauvre en blockbusters, tout laisse présager une avalanche de jeux en 2022.

À l’heure de dresser un bilan de l’année 2021 du jeu vidéo, difficile de ne pas rester sur sa faim. Tout d’abord, la PlayStation 5 et la Xbox Series X/S -les deux consoles de nouvelle génération de Sony et de Microsoft- restent largement introuvables plus d’un an après leur sortie officielle.

Tant en ligne, où les stocks disparaissent dans les cinq minutes suivant leur mise en vente, que dans les magasins physiques où il est simplement impossible de les trouver. En cause, une énorme demande de la part des joueurs combinée à la pénurie de semi-conducteurs en partie causée par la pandémie.

Les joueurs ont dû composer avec de nombreux reports de jeux initialement prévus en 2021: "God of War: Ragnarok", "Horizon Forbidden West", "Dying Light 2: Stay Human", etc.

Mais le matériel n'est pas le seul à subir de plein fouet cette crise. Les joueurs n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en termes de grosses sorties. Ils ont dû composer avec de nombreux reports de jeux initialement prévus en 2021. "God of War: Ragnarok", "Horizon Forbidden West", "Dying Light 2: Stay Human", "Sifu", ou "Ghostwire Tokyo" ne sont que quelques exemples de jeux qui finalement ne sortiront qu'en 2022.

Dans la plupart des cas, c’est la pandémie, la réorganisation interne des studios et l’adoption massive du télétravail qui a retardé ces productions. La bonne nouvelle, c’est que comme bon nombre de blockbusters ont été repoussés, 2022 s’annonce comme un millésime d’une rare intensité en termes de sorties. Sélection.

Le retour des Pokémon

L’année devrait commencer très fort avec la sortie le 28 janvier prochain de "Légendes Pokémon: Arceus". La série des Pokémon, connue pour son relatif conservatisme, alterne entre nouveaux épisodes et remakes des jeux des premières générations.

Cette nouvelle expérience doit apporter pas mal de sang neuf et renouveler la recette en transportant le joueur dans un univers féodal plus ouvert que les précédents.

On sait encore peu de choses sur cette nouvelle formule, ce qui ne fait qu’accentuer l’impatience des joueurs. Autre mastodonte de Nintendo, la licence Zelda devrait revenir sur les devants de la scène avec la suite de Zelda Breath of the Wild, le carton de la Nintendo Switch. Ce deuxième épisode devrait reprendre les mécaniques de son aîné et s’annonce légèrement plus sombre.

Légendes Pokémon : Arceus.

"Horizon Forbidden West"

PlayStation devrait également pouvoir compter sur des sorties de suites XXL. "Horizon Forbidden West", la suite de "Horizon Zero Dawn", doit par exemple débarquer le 18 février prochain.

Le jeu en monde ouvert prend place dans un univers post-apocalyptique arpenté par des tribus d’humains et des robots géants, vestiges de civilisations disparues. Le joueur incarne Aloy, une jeune femme qui devra explorer les terres interdites de l’Ouest afin de faire la lumière sur les menaces qui planent sur les dernières poches d’humanité.

Sans doute plus curieux, le projet "Forspoken" devrait débarquer dans les étals à la fin du mois de mai sur la nouvelle console de Sony ainsi que sur PC.

"God of War Ragnarok", "Forspoken'", ...

"God of War Ragnarok" devrait lui aussi faire grand bruit puisqu’il devrait sortir dans les mois à venir sur PS4 et PS5.

Sans doute plus curieux, le projet "Forspoken" devrait débarquer dans les étals à la fin du mois de mai sur la nouvelle console de Sony ainsi que sur PC.

Le jeu, édité par Square Enix, le studio à l’origine de la licence "Final Fantasy", permet d’incarner Frey Holland, une jeune femme mystérieusement téléportée dans le monde fantastique d’Athia. Le jeu impressionne par sa souplesse et son rendu ultra-réaliste. Une toute nouvelle licence qui devrait apporter un peu de nouveauté dans une industrie où les suites et les remakes sont monnaie courante.

"Starfield": un jeu de rôle dans l'espace

Du côté de Microsoft, on fourbit aussi ses armes. Après le rachat des studios de Bethesda par la firme de Redmond, le prochain titre du studio devrait arriver le 11 novembre, soit onze ans pile après son carton "Elder Scroll V : Skyrim".

Mais cette fois, il s’agit d’une toute nouvelle licence pour le studio qui alterne normalement entre les jeux de rôle "The Elder Scrolls", sa série inscrite dans un univers médiéval fantastique et les "Fallout", se déroulant dans un monde dévasté par l’apocalypse nucléaire. "Starfield" sera, lui aussi, un jeu de rôle, mais se déroulera dans l’espace. Assurément un des titres les plus attendus de l’année.

Starfield

"Elden Ring": une difficulté qui fait débat

Un autre jeu risque bien d’imprimer sa marque sur 2022, et ce, dès les premiers mois. "Elden Ring", prévu pour la fin février, est le dernier jeu du studio From Software à qui l’on doit le phénomène de la série Dark Souls. Ces jeux particulièrement punitifs profitent d’un succès critique et commercial hors-norme grâce à leur difficulté, qui dénote quelque peu par rapport au reste du paysage vidéoludique.

Quand on parvient à battre un boss dans un "Dark Souls", on ressent un sentiment d’accomplissement rarement atteint dans un jeu. Dans "Elden Ring", le challenge devrait encore une fois être de la partie et le monde proposé sera plus grand et plus ouvert.