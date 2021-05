40% des entreprises de la culture sont à court de liquidités

D'après Graydon, plus de 40% des entreprises ou ASBL culturelles en Wallonie et à Bruxelles ont besoin d’injections de liquidités pour garder la tête hors de l’eau.

La culture compte parmi les secteurs les plus lourdement impactés par la crise sanitaire. Graydon a dressé un état des lieux détaillé de la santé financière du secteur à Bruxelles et en Wallonie au 1er mai 2021.

Bruxelles

"Le premier enseignement est que les aides ont permis à une partie importante du secteur de tenir le coup durant la crise", indique Eric Van Den Broele, directeur du service d’étude de Graydon. Avant la crise, 90% des entreprises de la culture à Bruxelles étaient saines. Aujourd’hui, elles sont encore 51% à tenir la tête au-dessus de l’eau, grâce surtout aux aides proposées par les pouvoirs publics. Sans les aides, elles ne seraient plus que 12% à afficher des finances dans le vert.

Toutes les activités ne sont cependant pas logées à la même enseigne. La création artistique vit une situation plus précaire que les bibliothèques ou les musées par exemple.

Graydon dénombre 721 entreprises (13% du total) qui étaient saines avant la crise et qui ont aujourd’hui, malgré les aides, consommé toutes leurs réserves financières. Elles emploient 2.351 personnes (équivalents temps plein). On peut y ajouter 1.653 entreprises (30%, 991 emplois) qui disposent d’encore un peu de réserves, mais plus pour très longtemps.