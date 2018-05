À Charleroi, on n'est plus "Sons of Barakis"

La réouverture, samedi dernier, de la salle emblématique du Coliséum, ajoute une bourrasque à ce vent de renouveau que la culture fait souffler sur la capitale du pays noir.

Que vous y entriez par le rond-point du Marsupilami ou par la route de Mons, bordée de sites métallurgiques, le centre-ville de Charleroi vous fera le même effet qu’à tout le monde: c’est moche.

C’est vrai, les maisons et immeubles du centre-ville paraissent froids et sans âme; tous ces terrils qui bordent le paysage semblent vous écraser sous la noirceur de leur sol; on dirait que les gens sont habillés n’importe comment et parlent fort. Mais ce que peu de monde voit, ce sont les anciennes maisons de mineurs; ce sont les montagnes charbonneuses où se sont développés des écosystèmes à part entière; ce sont les habitants qui se fichent du regard des autres et qui ne se privent pas d’exprimer leurs idées.

Vue en plein écran ©Dieter Telemans

Je vous sens dubitatifs… Pourtant, le Pays Noir se réinvente et redore son image depuis quelque temps grâce à un élément fédérateur: la culture. À l’image de la salle du Coliséum, lieu emblématique des soirées carolos, situé à deux pas de Rive Gauche, qui rouvre ses portes ce week-end après un rachat et une mise aux normes par les organisateurs des Apéros des quais et le groupe IRET (ancien propriétaire de Rive Gauche). En compagnie des DJ’s C-Zar, Noa Cails, James Warren et Junior, la salle s’offre une line-up purement carolo, preuve que les acteurs de la ville misent sur les talents locaux. Renaissance d’une salle mythique donc, à l’instar de la ville qui l’a vu naître, ce week-end de réouverture confirmera (ou pas) la tendance des Carolos à s’offrir, pourrait-on dire, une nouvelle ville.

"Il y a un truc chargé, très positif, brutal, qui peut soit consumer, soit porter. En tout cas, c’est fort. Cette terre me parle." Mélanie de Biasio Chanteuse

Phénomène nouveau que la passion des Carolos pour le théâtre, la musique ou la danse? La réponse est non. La culture et les Carolos, c’est une longue histoire d’amour qui a simplement vécu loin des projecteurs, du moins jusqu’à ce que Paul Magnette (PS) en fasse un levier de développement et de city marketing. En effet, son élection a contribué, de l’avis de certains, à révéler ce qui existait déjà à Charleroi.

Paul Magnette: "La culture, c'est définir sa propre identité"

Même sans y avoir posé une seule fois les pieds, le Wallon lambda ne peut prétendre ignorer l’existence du Palais des Beaux-Arts, de l’Eden ou du Rockerill, s’il ne fallait citer qu’eux. De la bouche même de Pierre-Olivier Rollin, le directeur du BPS22 (dynamique musée provincial d’art contemporain): "Il y aura toujours des témoignages pour dire qu’on ‘ne fait rien pour la culture à Charleroi’. Mais quelqu’un qui tient un tel discours aujourd’hui, c’est pour moi un témoignage de son ignorance."

Rockerill

En 2005 débute une histoire qui fera vibrer bon nombre de Carolos: l’ancien bâtiment des forges de la Providence, à Marchienne-au-Pont, est racheté par le collectif Les têtes de l’art. Ce sont les prémices du Rockerill, cathédrale d’acier de la périphérie industrielle, reconvertie en salle de l’underground musical. Le Rockerill représenterait même l’âme de la ville. Mieux, le photographe flamand Stefan Vanfleteren disait, en 2012, sentir devant ses portes rouillées "l’esprit du Velvet Underground".

Vue en plein écran ©Dieter Telemans

Beaucoup d’artistes carolos y sont passés, comme le rappeur Mochélan. En 2010, il s’associe au Théâtre de l’Ancre et son directeur Jean-Michel Van den Eeyden pour mettre sur pied son spectacle "Nés poumons noirs". Comme un état des lieux de ses origines, Simon Delecosse (de son vrai nom) y dépeint les questionnements d’un ado du cru. Son spectacle s’est exporté jusqu’au festival d’Avignon.

La nouvelle image de Charleroi passe aussi par ses rénovations. Charleroi Danse et le BPS22 font peau neuve entre 2014 et 2015. La ville surfe sur Mons 2015, Capitale européenne de la Culture, en organisant "Smoke on the water" sur les quais de Sambre, fraîchement rénovés, réunissant des artistes comme Mélanie De Biasio, Mochélan ou encore les rois du mapping, les Dirty Monitors. Les quais sont noirs de monde, chose rare en dehors de la brocante éponyme. En 2017, l’inauguration du Quai10, posé lui aussi sur les quais de Sambre, quasiment face à la gare, agrège en un lieu unique, cinéma, gaming et image animée.

Depuis le début du mandat de Paul Magnette, un peu plus de 45 millions d’euros ont été investis dans les différentes infrastructures culturelles de la ville, à charge de l’Europe, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne, de la Province du Hainaut et de la Ville de Charleroi. Épinglons les 18 millions du Quai10, les 7,4 millions pour la future extension du Théâtre de l’Ancre et les 5,5 millions investis dans le Palais des Beaux-Arts.

Tous ces événements, au fil des années, ont contribué à progressivement renverser l’image que les Carolos se faisaient d’eux-mêmes. Et même si "les images collent aux basques", analyse Paul Magnette. Le bourgmestre se réjouit de l’autodérision de ses administrés en évoquant la devise "Sons of Barakis" qu’arborent les t-shirts en pagaille de la boutique TshirtMania.

La médiation

C’est souvent un vœu pieux affiché par les institutions culturelles, mais la participation des Carolos eux-mêmes à leur projet culturel ressort de nos entretiens. L’exemple le plus frappant en est le carnaval de Charleroi: en collaboration avec le Centre Culturel Régional de l’Eden, les Carolos sont invités à préparer les costumes par l’entremise de la Fabrique du Carnaval. Ce sont encore les "moments-rencontre" ou les "moments-philo" de l’Ancre. Fabrice Laurent, directeur de l’Eden, parle même de "co-construction", tandis que Pierre-Olivier Rollin du BPS22 rejette l’idée du visiteur comme simple consommateur passif de son offre artistique. "Le visiteur est amené à participer à un projet culturel, et donc participer à la culture en elle-même. C’est là que le travail de médiation entre en jeu." De l’avis des responsables de l’Eden, du BPS22 ou encore de la plateforme culturelle du Vecteur, le Rockerill, épicentre de la vie nocturne des Carolos, est a lui seul un outil de médiation, faisant le lien entre le passé industriel de Charleroi et son redéploiement.

Événements fédérateurs

L’art urbain, qui fédère par nature le public le plus large, est également au centre de toutes les préoccupations. La biennale Asphalte et la triennale Art Public parent la ville de fresques multicolores qui tranchent avec sa grisaille ambiante. Le fameux "Bisou M’chou", visible sur la façade de Charleroi-Expo, inauguré lors de la première édition d’Asphalte, inaugure un parcours en ville permanent, balisé par quatorze autres productions de Street Art.

Dans ce même esprit, la ville est candidate pour devenir Capitale européenne de la Culture en 2030. Pour des opérateurs comme Pierre Bolle (PBA) ou Michael Sacchi (Rockerill), "il y a plusieurs atouts réunis depuis de nombreuses années pour faire de Charleroi une ville de cette ampleur au niveau culturel." Propos que nuance Jean-Michel Van den Eeyden (l’Ancre): "En soi c’est une bonne idée, mais il va falloir mettre beaucoup de choses en place pour y arriver, surtout du côté de la Ville! Nous avons la chance d’avoir une excellente entente entre les différents opérateurs culturels, mais ce ne sera pas suffisant pour un tel projet!" Vladimir Platine, DJ sous le label Rockerill Records, abonde: "Il faut faire attention à ne pas dépenser trop d’argent et trop d’énergie dans le tape-à-l’œil de manière générale, car, au final, ce sont vraiment les retombées qui comptent. Il y a d’autres moyens de se faire connaître à l’international."

Vladimir Platine - Help





Une fierté recouvrée

Charleroi n’est donc pas la ville morte que d’aucuns continuent à voir. Les Carolos ont raison de recouvrer leur fierté même si rien n’est acquis. Des initiatives citoyennes comme 6001 is the new 1060 (dynamique collectif d’arts plastiques jouant avec les codes postaux de Charleroi et de la commune branchée de Saint-Gilles, à Bruxelles), Charlykingston (des artistes de la scène rap/hip-hop) ou encore le collectif Charbon Actif (ASBL d’aide aux musiciens émergents) naissent ou se pérennisent avec une force et une autonomie rarement vue dans d’autres villes wallonnes.

Laissons le mot de la fin à la célèbre chanteuse Mélanie De Biasio qui a récemment quitté Bruxelles pour revenir à Charleroi pour y installer un ambitieux projet de résidence d’artistes. "On ne choisit pas, dit-elle à L’Echo (12/12/2017). Cette ville, c’est mon histoire. Cette terre est faite de terrils qui brûlent encore, ce qui fait qu’elle irradie quelque chose de particulier. Il y a un truc chargé, très positif, brutal, qui peut soit consumer, soit porter. En tout cas, c’est fort. Cette terre me parle."

Mélanie de Biasio - Your Freedom is the End Of Me