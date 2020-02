A comme Amitié

Depuis que la philosophie existe, les philosophes – ces grands amoureux des choses du monde et de la vie quotidienne – sont convaincus que la véritable amitié est la condition du bonheur . Montaigne a utilisé, pour qualifier le lien fort qui l’unissait à son meilleur ami, Étienne de la Boétie, une formule courte qui résume tout: " Parce que c’était lui, parce que c’était moi " .

C’est chez un autre homme en A, Aristote, que l’on peut lire pour la première fois une réflexion théorique sur la nature de l’amitié: Aristote consacre à ce sentiment de longs développements dans son ouvrage majeur, " L’éthique à Nicomaque " . Pourquoi accorder tant de place à l’amitié? Parce que l’amitié est une vertu qui régit la vie en commun des hommes et qui se définit comme la sagesse de ceux qui désirent vivre ensemble . Autrement dit, l’amitié est un lien qui réunit deux ou plusieurs personnes sous le signe de la bienveillance.

Partage et réciprocité

"Et si votre profil compte déjà trois millions d’amis, soyez certain qu’Aristote vous murmurerait à l’oreille «O philoi, oudeisphilos »; «celui qui a beaucoup d’amis, n’en a aucun»."

Ce type de lien particulier, qui nous lie aux autres, qui s’appuie sur le partage et la réciprocité, les Grecs l’appelaient "philia" ou encore "amour d’amitié", pour le distinguer de l’amour passion, "Eros", fondé sur le désir et sur le manque. Dans "L’Ethique à Nicomaque", Aristote s’interroge sur ce qu’est une amitié véritable. Il dit: ce n’est pas un lien faible, fondé sur l’intérêt, sur les circonstances occasionnelles ou sur le seul plaisir mais c’est un lien vertueux. Autrement dit, si vous aimez votre ami parce qu’il possède une villa en bord de mer dont il vous fait profiter ou parce qu’avec lui vous vous amusez bien, réfléchissez, conseille Aristote, à ce qu’il pourrait arriver si soudain celui que vous considérez comme votre ami connaissait un revers de fortune, s’il vendait sa belle maison ou si, frappé par le malheur de la vie, triste et malheureux, il cessait de vous faire rire?