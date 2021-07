Abraham Loeb, dit Avi

Pour le commun des mortels, son visage est moins connu que celui de son défunt collègue et ami, Stephen Hawking. Dans le monde scientifique, ses travaux suscitent l'intérêt de ceux qui ont le regard tourné vers les étoiles. Professeur d'astronomie à Harvard, Avi Loeb a saisi à bras-le-corps le rapport sur les ovnis publié le mois passé par le Pentagone. Il a constitué autour de lui une équipe de chercheurs, issus des universités américaines d'Harvard, Princeton et Caltech, ainsi que de l'université britannique de Cambridge et de l'université de Stockholm, pour initier le "Projet Galilée". L'objectif est d'enquêter sur la possible existence de technologies extraterrestres à travers le déploiement d'un réseau mondial d'appareils observant le ciel.