Almine Rech, galeriste: "Les créations spécifiques NFT devraient s’imposer"

Almine Rech, galeriste présente sur trois continents, et l’artiste Neïl Beloufa s’emparent du NFT, un champ ouvert aux artistes et aux acheteurs, de tous niveaux et de toutes générations, hors des places traditionnelles.

Neïl Beloufa (1985), artiste franco-algérien, formé aux Beaux-Arts, aux Arts décoratifs et au Studio du Fresnoy (Sentinelles sensorielles, L’Echo, 20.10.2020), a été exposé au Palais de Tokyo, au Schinkel Pavillon (Berlin), à K11 (Shanghai), au MoMA (New York). Il s’intéresse depuis longtemps aux atouts de la blockchain en art.

«Lecteur du Manifeste Crypto-anarchiste (rédigé en 1988 par Timothy C. May, ingénieur d’Intel, un texte séminal pour Sathoshi Nakamoto, le fondateur du Bitcoin, NDLR), ce système de pensée m’intéressait. En 2020, je l’ai abordé politiquement puis artistiquement.»

Beloufa a d’abord proposé une mini-série de jeux online sur ScreenTalk. Le projet est micro-financé par des institutions comme la Fondation Pernod Ricard. Les prix étaient des éditions limitées de pliages à imprimer chez soi, certifiés par la blockchain. Lancés sur ScreenTalk, via la plate-forme de certification Verisart, qui lui vaut les honneurs du New York Times .

Sa première œuvre certifiée NFT fut aussi la première d’un artiste majeur exposée avec une institution, le Pirelli Hangar Bicocca (Milan), et dans les deux dimensions, réelle et virtuelle. «Digital Mourning» explore le fossé entre réalité et simulation: trois «hôtes», A, B et C, entités physiques, partagent leur nom avec leurs doubles digitaux. L’hôte B, qui ressemble au Pokémon Pikachu et abrite dans son corps quelques attributs traditionnels comme un chandelier et un buste, «discute avec les hôtes A et C de ce que le visiteur doit regarder, penser et consommer. En un sens, ils incarnent ces algorithmes des réseaux sociaux qui filtrent les fils de discussion.»

Leur double existence, matérielle et physique, est aussi celle de l’œuvre d’art. Joueur, Beloufa a prévu deux versions de ses hôtes: la version publique est muette, la version unique, achetée par le collectionneur, est douée de la parole. La pièce a été vendue à Milan au prix de 29 Ether, soit 44.457 euros au cours du jour.

Vue en plein écran "Vanitas with green skull and copper", de César Piette, placée par la galerie Almine Rech sur la plate-forme de vente d’art numérique Nifty Gateway.

Un champ ouvert

Dimanche 14 mars, Almine Rech, qui tient cinq galeries à Paris, Bruxelles, Londres, New York et Shanghai, annonçait le lancement des œuvres de César Piette sur la plate-forme de vente d’art numérique Nifty Gateway (lire l’article ci-contre, en bas), quatre œuvres en édition limitée de 25 à 100 exemplaires.

«Si nous sommes l’une des premières galeries à nous associer à Nifty Gateway, c’est que nous suivions depuis un moment l’essor de l’art digital à travers ce support», explique Almine Rech. «Ces offres participent d’un double attrait technologique et esthétique. Les œuvres de César Piette appartiennent à ce domaine et se sont imposées d’emblée.»

La galeriste insiste sur le caractère unique de ces éditions limitées. «Chaque NFT est un titre de propriété d’une pièce aussi visible sur Internet, après la vente. Plus cette pièce est partagée, plus sa valeur culturelle croît.Cette technologie procure bien aux artistes, aux galeries et aux collectionneurs un nouveau mode d’achat, d’exposition et de vente.»

Elle n’établit pas de hiérarchie entre un Damien Hirst, qui annonçait, fort opportunément le 15 mars, la déclinaison NFT de sa série «Currency» (Monnaie), et des artistes comme Neïl Beloufa ou César Piette engagés de longue date dans cette recherche. Toutefois, par rapport à des pièces préexistantes comme «Currency», recyclées sur une plate-forme NFT, «les créations spécifiques pour ce marché devraient s’imposer, justement de par leur unicité garantie par la blockchain.»

