Angela Davis, la panthère noire (Les idoles - série d'hiver 2/3)

On passe à l'action

Procès (d'une nation?)

C'est pendant son incarcération de 16 mois que le monde entier se mobilise. Accusée de meurtre et de séquestration, la mort l'attend. Les Rolling Stones la surnomme "Sweet Black Angel". "But the gal in danger/Yeah, the gal in chains/But she keep on pushin'/Would ya take her place?/She's countin' up the minutes/She's countin' up the days/She's a sweet black angel, woh/Not a sweet black slave." John Lennon et Yoko Ono leur emboîtent le pas avec "Angela". À Paris, une manifestation de soutien réunit plus de 100.000 personnes, avec à sa tête Sartre et Aragon. Jacques Prévert publie un poème, d'où sera tiré le fameux vers: "Ceux qui enferment les autres sentent le renfermé, ceux qui sont enfermés sentent la liberté".