Après l'Ancienne Belgique, le Botanique réduit aussi la voilure

"Nous accueillons environ 650 groupes de musique par an. Il faut pour cela embaucher de nombreux collaborateurs externes tels que des régisseurs son et lumière, des techniciens de surface ou encore des agents de sécurité", affirme le directeur du Botanique, Paul-Henri Wauters. "Nous n'avons pas de travail pour ces gens maintenant qu'il n'y a plus d'activités. Il s'agit là de 200 à 300 personnes et de 5.500 jours de travail que nous sous-traitons. Il y a également des gens qui travaillent à la fois pour nous et pour l'Ancienne Belgique".