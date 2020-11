Au Royaume-Uni, des artistes en rupture de ban

Le reconfinement a un peu plus plongé dans l'incertitude et le désarroi les artistes britanniques, qui sont également victimes de maladresses de communication du gouvernement.

Depuis près de 70 ans, le Royal Festival Hall de Londres accueille des concerts quasiment chaque soir, y compris le dimanche. Au bord de la Tamise, avec l'une des plus belles vues sur la City, il représente l'un des hauts lieux de la musique classique dans le monde, grâce à son orchestre résident, le London Philharmonic Orchestra.

À la fin de la première vague, le 25 mai, personne n'a vraiment voulu croire la direction du Southbank Centre, le grand complexe auquel cette salle est intégrée, lorsqu'elle a annoncé que tous les événements pourraient être annulés jusqu'à avril 2021 au moins. À cette époque qui semble déjà lointaine, aucune institution culturelle ou commerciale ne s'était risquée à une projection aussi pessimiste. La seconde vague a finalement donné corps à ce "worst-case scenario". Aujourd'hui, imaginer la réouverture du Royal Festival Hall dès le tout début du printemps semble presque optimiste.

Près d'un tiers des musiciens professionnels au Royaume-Uni envisagent d'abandonner complètement leur métier, selon un sondage de la Musicians' Union.

Pourtant , comme une forme de résistance à la fatalité, la musique monte toujours dans ses travées. Et résonne comme jamais sur les ondes, dans le cadre d'un partenariat qui permet aux auditeurs de BBC Radio 3 de suivre régulièrement un concert joué en direct par un orchestre symphonique. Le 30 octobre, veille du reconfinement, le BBC Orchestra reprenait Poulenc, Debussy ou Sibelius, face à une petite dizaine d'invités ou de journalistes, à cinq mètres de distance les uns des autres. Chaque son prenait un sens particulier, dans un contexte où les musiciens s'applaudissaient eux-mêmes à la fin de chaque morceau, l'un d'eux faisant rire ses collègues en feignant de s'évanouir de bonheur.

"Rien ne peut remplacer un public"

"Beaucoup vont être touchés sur le long terme", soupire Ginny MacBeth, directrice d'une entreprise de relations publiques spécialisée dans la musique classique, et qui n'a jamais connu une pareille crise en près de 40 ans de métier. "Beaucoup de musiciens vont continuer de jouer, par passion. Mais en tant que professionnels, ça va être compliqué. Une partie d'entre eux a des engagements dans divers pays, ce qui a leur a permis de jongler en fonction des différences de restrictions. D'autres ont aussi su compenser avec leurs fonctions d'enseignement. Mais au-delà, personne ne peut rien faire. Rien ne peut remplacer un public."

Les concerts virtuels, comme ceux diffusés depuis le Royal Festival Hall, restent une exception. "Les plus grandes organisations peuvent continuer de vendre des billets, poursuit MacBeth. Même si ce n'est pas la même expérience musicale, ça permet à certains musiciens de continuer de jouer. Mais ça ne change rien au fait que globalement, le tarif des prestations s'est effondré. Un soliste touche de 40 à 60% de son cachet pré-Covid."

Les grandes salles de théâtre londoniennes, comme le Old Vic ou le National Theatre, compensent aussi les pertes liées à l'absence de public "réel". Elles ont obtenu une autorisation pour faire répéter leurs artistes sur place.

Le prestige ne garantit pas de passer entre les gouttes. La mythique Royal Opera House de Covent Garden et ses près de trois siècles d'existence, diffuse depuis des années ses spectacles en live, dans les cinémas européens. Mais son directeur Alex Beard a dû entamer un programme de restructuration et de réduction des effectifs, pour "traverser la plus grande crise de son histoire". Une affirmation erronée, puisque la ROH a été réquisitionnée par le Ministry of Works durant la Première Guerre mondiale pour servir d'entrepôt, et a été transformée en salle de danse pendant le Blitz, avant de retrouver son activité normale en 1946.

Comme souvent dans cette crise, seuls ceux qui ont déjà acquis un statut peuvent s'en sortir. Rares sont les artistes à pouvoir sortir indemnes de ce confinement forcé, ou de l'impossibilité d'attirer du public. C'est notamment le cas de Martin Parr, qui reste l'un des photographes les plus reconnus, et qui a lui aussi été condamné à voir le monde en vase clos. Nous l'avions laissé rayonnant au milieu de son vernissage à la National Portrait Gallery, au printemps 2019. Nous avons retrouvé un artiste en pleine déprime. "Je dirais que je n'ai pas vécu un bon été... Avec le confinement, sans événement, sans gens autour, je suis en quelque sorte perdu", indique-t-il sans vouloir entrer dans les détails.

Les supermarchés en job d'urgence

La sanction de la pandémie est double pour les artistes plus jeunes et moins connus, qui en plus de ne plus pouvoir exercer ce qui reste avant tout une passion, sont privés de ressources financières.

Le gouvernement a annoncé une aide plus importante pour les freelances pendant ce second confinement, à 80% de leurs revenus pré-Covid. Mais l'aide n'a été que de 40% depuis le mois de mai.

"Le monde de l'art est peuplé d'un grand nombre de freelances, mais ceux-ci sont mal protégés, regrette Ginny MacBeth. Ils ont été frappés de façon incroyablement violente." Le gouvernement a annoncé une aide plus importante pour les freelances pendant ce second confinement, à 80% de leurs revenus pré-Covid. Mais l'aide n'a été que de 40% depuis le mois de mai, et les secousses ont été rudes.

Vue en plein écran Comme le personnage qu'il incarne à l'écran dans "I, Daniel Blake", le film de Ken Loach, Dave Johns se retrouve désormais au chômage. ©BELGAIMAGE

L'acteur de "I, Daniel Blake" a dû réclamer des allocations chômage Pour nombre d'acteurs, le cinéma a rejoint la réalité ces derniers mois. C'est le cas de Dave Johns, personnage principal du film I, Daniel Blake, qui a dû réclamer des indemnités chômage dès le début de la crise du coronavirus. L'ironie de la situation est qu'il jouait précisément le rôle d'un homme contraint de réclamer des aides dans le film de Ken Loach (2016). "Dois-je apporter mon Bafta?", a tweeté Johns en évoquant son futur rendez-vous au centre de recherche d'emploi.

Jordan (le prénom a été changé) a consacré toute sa vie à la dance contemporaine. Il a quitté sa campagne et sa famille à quatorze ans pour faire le conservatoire en internat. À plus de trente ans, il a dû abandonner ses projets et ses sources habituelles de revenus. Il jongle aujourd'hui entre des cours de danse et un emploi en CDD dans la chaîne de supermarchés Tesco. Un monde qui n'est évidemment pas le sien, avec des clients parfois rudes, et qui bien souvent ne portent pas le masque. "Je suis arrivé à un stade où je suis déçu par l'humain en général", lâche-t-il, le regard vide. Il a d'abord prévu un retour à la normale à la rentrée 2020. Puis à janvier 2021. Aujourd'hui, il ne fait plus de prévisions, et continue de pester contre "les jeunes anti-masques", à peine moins âgés que lui, qui ont contribué à la prolifération du virus.

Des jeunes qui sont, avec les femmes et les minorités ethniques, les plus fortement touchés par la crise économique. Mais les professionnels de l'art resteront bien, avec les pros de la restauration et du tourisme, les grands perdants de la pandémie.