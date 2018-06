Avec les Schtroumpfs, c'est la Sixtine à deux pas de la Grand-Place

Tintin, Lucky Luke, Le Chat, Astérix, Cubitus, Ric Hochet, Blake et Mortimer… Tous les classiques de la BD avaient eu droit à leur fresque dans les rues de Bruxelles, tout comme une petite cinquantaine d’autres personnages. Tous? Non pas encore puisque les Schtroumpfs de Peyo manquaient à cette Pléiade. Cet "oubli" a été réparé hier avec l’inauguration d’une fresqu e au plafond du passage de la Putterie, qui traverse l’Hôtel Hilton juste en face de la gare Centrale.

Il faut dire que la fresque a vécu un véritable parcours du combattant avant de voir le jour. Les premiers contacts entre la Ville et IMPS datent de 2012, mais il faut attendre 2015 pour arrêter l’endroit qui allait accueillir les petits bonshommes bleus. Las, lorsque les travaux commencent en 2016, les difficultés techniques s’accumulent et le plafond peint qui aurait dû être dévoilé dès 2017 ne le sera que des mois plus tard… pour les 60 ans des Schtroumpfs!