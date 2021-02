Bart Temmerman, directeur de l’ASBL publiq: "On assiste à une explosion des contenus culturels en ligne"

Organiser la médiation culturelle par temps de Covid, c’est possible en Flandre depuis mars 2020 avec UiTinHuis (Sortir à la maison): une offre en ligne agile, résiliente et qui prépare à la réouverture du secteur culturel.

Publiq: derrière un nom à la consonne finale inattendue et une mission de moins de dix mots – "publiq rassemble les gens autour d’activités de loisirs" – se cache un protagoniste primordial de la participation culturelle en Flandre, qui a su se réinventer tout au long de la crise sanitaire. Et cela, sans trahir son ADN, la connexion entre ceux qui forment l’offre et ceux qui en profitent, rendue possible par une double expertise en marketing et en technologie. À l’origine de la capacité d’adaptation impressionnante de cette ASBL de 60 employés soutenue par le gouvernement flamand, une question reformulée sans cesse: comment favoriser la participation du plus grand nombre à la culture et aux loisirs, alors même qu’une pandémie assigne ses acteurs à résidence? Entretien avec son directeur, Bart Temmerman.

Dès mars 2020, vous avez lancé UiTinHuis (Sortir à la maison), le pendant de l’agenda culturel UiTinVlaanderen (Sortir en Flandre) et qui réunit l’offre en ligne pour divertir les confinés depuis leur canapé. Une évidence?

Oui, dès le confinement, on s’est tout de suite focalisé sur les loisirs qui restaient praticables dans le contexte de la "bulle". On a réuni les propositions culturelles en ligne, de la visite guidée d’exposition à la lecture de contes pour enfants. L’offre numérique était plutôt rare au début. Désormais, on assiste à une explosion de ce type de contenu. La crise a provoqué une digitalisation accélérée – et bienvenue –du secteur. Dès le départ, on a considéré cette inclusion de l’offre en ligne comme un enrichissement à pérenniser au-delà de la pandémie. D’autant plus que cela s’inscrit dans notre mission, qui consiste à faciliter la rencontre entre les organisateurs, l’offre et les publics, en toutes circonstances.

Depuis UiTinHuis, publiq a multiplié les initiatives "coronaproof". Un exemple marquant?

Outre le développement de ses propres produits, comme UiTinVlaanderen et UiTPAS (système pour récolter des points en participant à des activités, échangeables contre des avantages, NDLR), publiq fournit ses services en matière de plateforme informatique, d’expertise marketing et de gestion de partenariats à d’autres organisations. On travaille étroitement avec la SCRL museumPASSmusées, gérant le pass musées belge (cofondé par publiq avec d’autres associations belges en 2018, NDLR) dont les détenteurs ont vu leur abonnement prolongé suite au premier lockdown, ont eu la possibilité d’en faire don aux musées ou de le réactiver dès qu’ils se sentent prêts à retourner au musée.

Fin janvier 2021, on assiste en Flandre au lancement de Podium 19, chaîne télévisée dédiée aux arts de la scène, aussi disponible en ligne, et qui fédère un grand nombre d’acteurs, des institutions comme Brussels Philharmonic, mais aussi la VRT et Proximus, entre autres…

On est fier de contribuer à cette initiative pop-up, qui rend les arts de la scène très accessibles en les intégrant au cœur des foyers. Publiq a rejoint l’aventure en décembre 2020, dans un rôle de facilitateur au niveau de la communication. En janvier, on lançait le site podium19.be, qui permet aux publics de trouver leur chemin vers la belle offre réunie par les institutions culturelles, avec des avant-premières chaque semaine. Podium 19 a démarré fort, avec entre autres un concert d’Arno à l’AB et le nouvel opéra de La Monnaie.

Comment réagir aussi vite alors que l’actualité est complètement bouleversée?

On cherche toujours à répondre rapidement aux besoins, mais c’est vrai que depuis mars 2020, on mise plus que jamais sur trois principes: agile, resilient et immediate response. Notre objectif est d’anticiper au maximum les différentes évolutions en préparant divers scénarios, en consultation constante avec nos partenaires, afin de pouvoir réagir très vite à chaque développement. Pour structurer cet enchaînement, outre l’utilisation de logiciels de gestion de projet comme Jira et Confluence, notre Project Management Officer a mis en place un "covideeënflow", une marche à suivre qui permet à chaque employé de soumettre des "covidées", développées parfois jusqu’au stade de l’implémentation.

Une autre clef de l’adaptabilité de publiq réside dans votre connaissance approfondie des groupes que vous mettez en contact. Par les formules d’abonnement et de fidélisation, publiq engrange un grand volume de données…

C’est essentiel de suivre de près ces évolutions pour assurer la pertinence de ce qu’on propose. Une première enquête a eu lieu en juin 2020. 60% des 13.000 répondants affirmaient être satisfaits de l’offre en ligne, tout en confirmant leur envie de retrouver du "live". Je pense que l’avenir sera un mix d’expériences numériques et physiques. La prochaine enquête suit fin février. Cette fois, on prêtera particulièrement attention aux jeunes, qui ont beaucoup sacrifié dans la lutte contre le Covid.

Avec une programmation numérique sur mesure?