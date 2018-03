Ça flingue sur la scène culturelle bruxelloise

"On est plus près du crash que du test"

Goldstein a ensuite parlé de "crash test" pour évoquer l’ouverture de ce futur musée d’Art contemporain. Ce qui a eu le don de faire bondir Michel Draguet: "Ca fait cher le crash!", a-t-il balancé à Yves Goldstein. "Et d’après moi, on est plus près du crash que du test. Avec un budget de 175 millions d’euros, ce projet va bouffer tous les subsides bruxellois et assécher tout le reste. Ça va être un crash au niveau du management, ce projet, c’est un désastre politique". Yves Goldstein a alors fait valoir qu’il n’était absolument pas à ce poste pour des motifs politiques. Ce à quoi Draguet a encore répliqué: "Mais de qui se moque-t-on, quand on représente le PS dans les CA de la SNCB ou ailleurs, quand on a fait toute sa carrière dans les cabinets socialistes, il faut oser prétendre cela!" Et Goldstein de pointer à son tour Draguet: "Moi aussi je pourrais en raconter sur la manière dont tu fais de la politique!"