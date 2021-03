Ce samedi 13, 4e édition de Still standing for Culture

Les cinémas d'art et essai rouvriront partiellement samedi pour Still Standing for Culture qui continue à dénoncer la mise en cale sèche de tout un secteur... essentiel!

Les cinémas d'art et essai rouvriront partiellement samedi dans le cadre du nouvel appel aux actions lancé par le collectif Still Standing for Culture, annoncent jeudi 8 institutions dans un communiqué. L'ensemble du monde culturel est invité à se mobiliser à nouveau samedi pour dénoncer le bilan d'un an de confinements ciblés.