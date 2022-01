Cheminer vers la durabilité

Mais toutes les institutions culturelles n’en sont pas au même stade de leur réflexion: au Théâtre National, où une installation de panneaux solaires a été financée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la transition se met doucement en place depuis l’arrivée de Pierre Thys, qui travaille avec le même éco-conseiller qu’aux Brigittines: "En janvier, on va débattre d’un questionnaire qu’il nous a soumis pour initier un protocole d’action dès septembre 2022, avec des échéanciers et des objectifs précis, dont le calcul de nos consommations et de nos impacts. On se lance donc concrètement l’année qui vient", déclare le directeur général et artistique du Théâtre National. Pour lui, il faut œuvrer au développement durable sans fragiliser les enjeux du secteur: "Quand on parle de durabilité, on doit aussi débattre des nouvelles gouvernances et d’une vraie politique de ressources humaines. Les choses avancent mais nos manières de gouverner sont encore peu structurées."