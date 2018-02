Choix audacieux des Obama pour leur portrait officiel

C’est une tradition aux États-Unis. Chaque président et chaque première dame ont droit à leur portrait officiel à la National Gallery de Washington un an après leur départ de la Maison-Blanche. Barack et Michelle Obama ont dévoilé hier les leurs. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ex-couple présidentiel a opté pour l’audace en choisissant des peintres afro-américains résolument engagés. Le résultat est saisissant.