Christophe Galent: "Jouer devant 500 personnes ne va pas tout changer par miracle"

Comment traversez-vous la crise actuelle?

Ce qui repose la question du statut des artistes…

…d’une complexité invraisemblable à cause du feuilleté institutionnel. On demande ici et là des apports financiers immédiats parce que l’on serait en manque de recettes. Soit… Mais est-ce que l’argent injecté aujourd’hui à X, Y ou Z ne manquera pas en 2021 ou 2022? Je préfèrerais que les opérateurs culturels posent des jalons avec les politiques pour ces années-là, en réglant pour de bon le statut de l’artiste.

Nombre de politiques semblent ignorer la manière dont fonctionne le secteur, les coproductions internationales, les engagements à deux ou trois ans…

C’est une conséquence de la manière dont ils gèrent la chose publique, à flux tendus, à 2 ou 3 mois. Il y a un gap énorme entre le temps de la décision politique, avec des déclarations d’urgence tous les 15 jours, et la réalité de fond des métiers de la création, qui demandent une projection temporelle nettement plus longue. Cela dit, à force de centrer le discours sur l’entreprenariat culturel, on fait basculer la justification de la culture dans l’économie alors que ce n’est pas sa mission première. Même si, de fait, l’urgence actuelle pour les artistes est économique. Mais ce n’est pas parce que demain on pourra jouer soudain devant 500 personnes que tout va changer par miracle.