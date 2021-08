Clement Knox, historien: "La comédie de la séduction est l'une des choses les plus sérieuses de la société humaine"

Les codes amoureux traversent une transformation sans précédent, en raison notamment de la grande popularité des applications de rencontres par géolocalisation. Dans son ouvrage "Strange Antics, A history of sedution", l'historien anglais Clement Knox retrace l'histoire de la séduction depuis les Lumières, de Casanova à Tinder.

Le titre de votre ouvrage contient le mot "étrange". Est-ce à dire que tout rapport de séduction est toujours unique et, par définition, étrange ?

Il fait référence à l'un des travaux de Charles Darwin, où il décrit deux oiseaux de paradis se faisant une cour mutuelle. Le moment où ils parviennent à leurs fins est à la fois impressionnant et amusant. C'est assez comparable avec les humains. Si vous observez les comportements dans un bar, entre deux personnes qui apprennent à se connaître, il y a toujours quelque chose d'inhabituel dans cette interaction, dans le comportement de chacun, dans les mots, dans la façon de se tenir, ou dans la tenue vestimentaire.

Il y a quelque chose d'inné dans la comédie de la séduction, mais c'est aussi l'une des choses les plus sérieuses de la société humaine, car les gens sont à la recherche de compagnie, d'intimité, d'amour. Et cette étape est nécessaire pour nous tous, à un moment de notre vie.

L'étymologie du mot "séduction" est d'ailleurs clairement négative. Elle suggère une forme de mensonge, de manipulation… Personne ne l'utilise en anglais.

Le symbole de Casanova, en matière de séduction masculine, est-il encore pertinent ?

Casanova incarne un idéal de liberté sexuelle depuis les Lumières. Cela va au-delà de Casanova, d'ailleurs. Une version plus moderne de cet idéal a existé avec James Bond, qui a été un pur produit de la révolution sexuelle des années 60. Ces modèles sont très similaires : ils voyagent beaucoup, ils rencontrent des femmes, ils font l'amour, et ils se mettent en danger. Ce sont des aventuriers.

Dans cette narration, le sexe devient quelque chose de très rationnel, de simple et de jubilatoire. La séduction devient par conséquent ludique et saine. Beaucoup de gens adhèrent à cette vision, beaucoup d'autres la rejettent viscéralement. Ce qui est intéressant, ici, c'est que c'est justement ce conflit entre ces deux visions qui est l'essence de la séduction.

Le sexe n'a jamais été aussi disponible mais il n'est pas gratuit, il est juste accessible à "bas prix". Cela a eu pour conséquence d'apporter plus d'égalité, mais cela a aussi dévalué l'intimité.

Vous développez le concept très rationnel de "sexual economics"…



Ce concept a été théorisé par deux universitaires américains, Roy Baumeister et Kathleen Vohs, en 2004. Selon eux, durant l'essentiel de l'histoire humaine, la "disponibilité" des corps féminins a été étroitement contrôlée par l'institution du mariage et la monogamie. Le "prix" de cette sexualité - j'insiste sur les guillemets - a ainsi été maintenu artificiellement haut. Ces chercheurs ont suggéré que les hommes "achetaient" indirectement du sexe avec les femmes, mais tout en maintenant un "prix" élevé, avec pour conséquence un phénomène de rareté. C'est évidemment une façon très triviale de voir la sexualité. Mais ces chercheurs ont aussi développé l'idée que dans le monde moderne, et notamment à travers la libération sexuelle des 50 dernières années, nous avons assisté à une réduction spectaculaire du "prix" du sexe. Et cela s'est produit en conséquence de la levée des tabous, des lois anciennes, des traditions. Le sexe n'a jamais été aussi disponible. La révolution sexuelle a même promis l'amour libre. Mais ce n'est pas complètement vrai. Le sexe n'est pas gratuit, il est juste accessible à "bas prix". Cela a eu pour conséquence d'apporter plus d'égalité, mais cela a aussi dévalué l'intimité.

Les rencontres en ligne sont l'apogée de l'hyper-rationalisation de la séduction. Cette technologie nous désocialise de façon tragique, alors que le besoin éternel d'amour, de compagnie et d'intimité persiste.

Les sites et applications de rencontres ont-ils fondamentalement modifié nos rapports de séduction?

Le changement est fondamental. Sur Tinder, le nombre moyen de lettres dans chaque message adressé par un homme à une femme est de 12. Un quart des messages ne dépasse pas les six lettres. Je ne sais pas quelle part de séduction on peut trouver dans un chiffre aussi réduit, ni quelle part de sociabilité, ni quelle part de respect. Les femmes avec lesquelles je me suis entretenu pendant la rédaction de cet ouvrage m'ont confirmé que leur présence sur ces applications était épuisante et démoralisante, avec ces centaines de messages de moins de 10 lettres.

Dans l'âge pré-internet, cela n'existait pas. Les rencontres en ligne sont l'apogée de l'hyper-rationalisation de la séduction. Nous sommes passés d'un modèle d'interactions imparfaites et faillibles à des interactions optimisées par algorithmes. Cette technologie nous désocialise de façon tragique, alors que le besoin éternel d'amour, de compagnie et d'intimité persiste. Il est difficile d'anticiper ce qui va venir ensuite, car les sites de rencontres sont maintenant la forme dominante du monde occidental.

Dans des pays comme les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, un individu a plus de chances de trouver un emploi sur un site professionnel que de faire une rencontre durable sur une application.

Vous faites aussi un parallèle avec le coefficient Gini qui mesure les inégalités dans les pays. Les sites de rencontres creuseraient donc les inégalités ?

Le coefficient Gini mesure en effet la part de richesses détenues par un nombre donné de personnes par rapport au reste de la population. Selon certains scientifiques, le même creusement se produit sur les sites de rencontres, en comparant le nombre de messages ou de succès obtenu par un certain nombre de personnes par rapport au reste des utilisateurs. Ils sont parvenus à la conclusion que pour tout individu inscrit sur Tinder, les probabilités de satisfaction sont aussi basses que celles de trouver un bon niveau de vie dans un pays en développement.

L'ironie est que dans des pays comme les Etats-Unis ou le Royaume-Uni, un individu a plus de chances de trouver un emploi sur un site professionnel que de faire une rencontre durable sur une application.

S'agit-il dès lors du triomphe du socialisme ou du capitalisme ?

La révolution sexuelle des années 60 et 70, dans son expression globale, était lourdement influencée par le socialisme. Cette idée d'amour libre, par opposition à amour "cher", était anticapitaliste de façon inhérente. Cette notion suggérait que l'amour pouvait être partagé et distribué. Mais ce fantasme de l'amour libre, organisé autour de principes socialistes s'est rapidement désintégré.

Nous vivons actuellement un âge obscur dans le domaine de la séduction.

En parallèle, les anciennes formes de séduction et de cour ont également disparu. Les parents ne jouent plus un rôle direct dans le choix du futur époux ou de la future épouse. Chaque homme et chaque femme fait un choix libre. Et loin d'être une expérience socialiste, ce type de post-révolution sexuelle est très capitaliste. Chacun est en quelque sorte un entretrepreneur, voire une start-up de soi-même.

La nature capitaliste de ces nouveaux modes de rencontre est d'autant plus forte que le modèle économique de ces applications et de ces sites est la vente d'outils permettant de booster les chances de succès. Les règles du jeu sont biaisées. L'addition de nouvelles fonctionnalités devient nécessaire pour mieux se vendre sur cette place de marché. C'est aux utilisateurs de déterminer si cet esprit correspond à celui qui permet de réellement vivre une romance ou une histoire d'amour. Je ne sais pas s'il y a vraiment eu un âge d'or de la séduction, mais nous vivons clairement actuellement un âge obscur dans ce domaine.

Au final, quelle est la chose la plus surprenante que vous avez découverte durant vos recherches sur le phénomène de la séduction?