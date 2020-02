Comme des morts-vivants, les révoltes sont muettes

Pierre Place livre une fable noire où des zombies se retournent contre les bourgeois dans une métaphore de lutte des classes.

Une hacienda mexicaine avec d’un côté les maîtres et leur cour, de l’autre les péons réduits au statut de main d’œuvre anonyme. Entre les deux, le personnel domestique ou le contremaître qui bénéficient de quelques avantages du fait de la proximité des maîtres. Un microcosme bien réglé et cadenassé depuis des âges. Mais ce jour-là, il est bousculé par une révolte. Pas des péons, pas des bonnes ou des majordomes, ni des contremaîtres. Mais de morts-vivants!

"Les prémices de la révoltes sont généralement muets ou inaudibles par les tenants du pouvoir." Pierre Place Auteur de bande-dessinées

Encore une histoire de zombies, direz-vous? Sans doute, les codes du genre sont respectés avec son lot d’incompréhensions, de tension, de rebondissements et de relations fluctuantes entre les protagonistes. Mais ce récit n’a pourtant rien de gratuit.

Même si on est au Mexique, Pierre Place n’emprunte rien au culte local de la mort, célébré de manière joyeuse et festive. Non, ses "calaveras" sont sombres et menaçants et n’ont rien de folklorique. Son inspiration, Place la tire de B. Traven, auteur allemand assez mystérieux et aux multiples pseudonymes. Syndicaliste radical, aventurier, il est l’auteur notamment du "Vaisseau des morts" ou de la "Révolte des pendus".

Malgré les titres qui semblent annoncer des histoires d’horreur zombiesques, Traven inscrit ses récits dans un contexte social. Comme ce marin américain qui se retrouve sans papier à Anvers et qui, refoulé par un système kafkaïen, n’a d’autres choix que de s’engager sur un cargo vouer au naufrage.

"Traven est un auteur très politique, anarchiste de gauche, très attaché notamment à la cause des indigènes mexicains. Il livre dans ses récits une critique sociale très dure, mais toujours avec une certaine légèreté qui crée un décalage et une certaine dérision", précise Place.

La révolte des zombies

Pierre Place s’inspire de cette thématique révolutionnaire dans ce "Muertos". "Les prémices de la révolte sont généralement muettes. Il n’en sort qu’un charabia inaudible et incompréhensible par les tenants du pouvoir. Jusqu’à l’explosion de violence qui ne peut qu’en résulter", précise-t-il. Dans cette métaphore, les zombies sont les sans-culottes ou les sans-dents, ceux que l’on n’a pas écoutés, que l’on a brimés au moins une fois de trop et qui finissent par se lever. Ce "virus" de la révolte se repend sans que les nantis, effrayés, ne comprennent d’où il vient. Le dessin de Place, en noirs et blancs très tranchés, ajoute encore à la noirceur du récit.

Muertos ♥ ♥ ♥ ♥

Pierre Place, Glénat, 152 p., 26,5 EUR