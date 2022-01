Comment bouger, comment créer?

Quels sont les enjeux de la culture en termes de mobilité – des publics, des décors, des œuvres et des artistes – et comment inscrire la création dans une démarche durable? Tel est peut-être le plus grand challenge à relever.

Vectrice de changement par son action au contact des publics, la culture a un rôle particulier à jouer dans le développement durable: "Elle a les moyens de mobiliser la population bien davantage que d'autres secteurs", affirme Solenn Koç, éco-conseillère au Théâtre de Liège. Mais comment sensibiliser les publics à la mobilité – autre grand défi de cette transition écologique – sans devenir interventionniste? Et qu'en est-il de celle des artistes?

"Il est absurde de faire venir un spectacle de Corée pour deux dates juste pour le prestige. Nous devons nous fédérer entre centres scéniques belges mais aussi travailler avec des opérateurs transfrontaliers." Pierre Thys Directeur du Théâtre National

"La mobilité représente deux tiers de nos impacts environnementaux", déclare Pierre Thys, directeur du Théâtre National, qui a renoncé à la voiture de société au profit du vélo. "On teste des choses, puis on cherche à les pérenniser. Nous devons mutualiser les actions entre institutions", relate Sophie Cornet, responsable durabilité à La Monnaie, citant les parkings vélos temporaires installés avec parking.brussels ou le projet pilote de navettes partagées qui verra le jour avec l'application Padam cette année, sans oublier le grand projet collaboratif dans lequel sont impliqués plusieurs autres opéras partenaires, de Paris à Lyon: "Nous avons financé ensemble une étude qui vise à standardiser les éléments constructibles des décors pour diminuer le nombre de transports".

Sortir d'une logique de compétition

Nommé ambassadeur mobilité Wallonie 2021, le Théâtre de Liège réfléchit lui aussi au développement de pratiques concertées: "Mutualiser les tournées doit se résoudre entre institutions, à une échelle plus globale", explique Solenn Koç, rejointe par Pierre Thys, qui insiste sur l'importance capitale de calibrer les accueils de spectacles étrangers en fonction des ressources du territoire: "Il est absurde de faire venir un spectacle de Corée pour deux dates juste pour le prestige. Nous devons nous fédérer entre centres scéniques belges mais aussi travailler avec des opérateurs transfrontaliers comme Valenciennes, Düsseldorf, Maastricht, pour l'accueil des productions extra-européennes".

"Il s'agit d'impliquer les artistes, de voir ensemble ce qui est encore acceptable dans nos pratiques. Nous ne voulons pas brider la créativité mais trouver un juste équilibre sans enfreindre la liberté artistique." Sophie Cornet Responsable durabilité à La Monnaie

À ses yeux, sortir d'une logique de compétition est la clef du futur, sans pour autant bannir les tournées internationales: "Nos missions nous obligent à faire découvrir d'autres territoires de création. Mais la manière de présenter les spectacles doit se faire dans la complémentarité". Le discours du "no plane" représente selon lui un danger car il n'a pas le même impact sur la réalité d'un artiste occidental que d'un artiste subsaharien: "C'est en tournant qu'ils développent leur carrière. S'ils ne voyagent plus, ils sont finis!"

Repenser la création

Outre la mobilité, le défi majeur du secteur culturel touche au cœur même du métier – la création et la production des spectacles. À La Monnaie, l'équipe essaye de mener ce dialogue sans blâmer ni juger: "Il s'agit d'impliquer les artistes dans ce raisonnement, de voir ensemble ce qui est encore acceptable dans nos pratiques. Nous ne voulons pas brider la créativité mais trouver un juste équilibre sans enfreindre la liberté artistique. On reste une maison de production et de création", rappelle Sophie Cornet.

La Fédération des employeurs des arts de la scène organisera le 28 mars une journée professionnelle consacrée à l'écoconception.

Une charte "Green Opera" commence à se dessiner, reste à voir comment l'intégrer dès la conception des productions. Les questions sont nombreuses: "Quelles sont les productions sur lesquelles on peut réellement faire quelque chose? Veut-on privilégier les artistes locaux? Que peut-on indiquer dans les contrats, notamment en termes de moyens de transport? Quelles prescriptions?" Avec la pandémie, un meilleur équilibre dans les déplacements longue distance s'est mis en place par la force des choses: "On fait des réunions en présentiel moins souvent qu'avant..." Au Théâtre de Liège aussi, l'équipe réfléchit aux "bonnes" pratiques artistiques à développer: "Notre but est de produire des guidelines pour avoir un suivi dans les futures créations", déclare Solenn Koç.

"Tout le monde se réveille"

Sophie Cornet demeure toutefois modeste face à l'énormité de la tâche qui attend les opérateurs culturels: "On est très enthousiaste mais il reste beaucoup à faire! On essaie de s'inscrire dans les perspectives de l'accord de Paris. Tout le monde se réveille, plus personne ne reste de marbre, ces changements profonds sont un vrai défi!" Pour y faire face, la Fédération des employeurs des arts de la scène (Feas) organisera le 28 mars une journée professionnelle consacrée à l'écoconception, articulée autour de cinq grandes thématiques: mobilité, alimentation, numérique, écoconception des spectacles, bonnes pratiques de production et de gouvernance. Car la transition énergétique requiert un renouvellement des pratiques et l'acquisition de nouvelles compétences.

Vue en plein écran Le Théâtre de Liège a été nommé ambassadeur mobilité Wallonie en 2021. ©Marie-Françoise Plissart

Or, selon un sondage mené en 2020 par le collectif Réveil Culture, l'écrasante majorité des professionnels et des étudiants du secteur n'a reçu aucune formation aux enjeux énergie-climat – et le déplore. Selon Hélène Ribot, professeure d'université à Angers et à Nantes, ce sujet a pris une ampleur considérable en peu de temps: "La nouvelle génération est très attentive à ces questions, surtout depuis la crise sanitaire". Il est plus délicat de changer les habitudes des adultes: "On est tous pris dans nos propres contradictions, c'est humain. Il faut poser des actes forts, notamment en formant les élus et les agents publics: c'est capital, on ne peut pas revenir en arrière!"