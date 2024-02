Comment l'intelligence artificielle va nous dévoiler de nouvelles pages de l'Antiquité

Il y a près de 2.000 ans, des centaines de rouleaux de papyrus ont été carbonisés lors d'une éruption du Vésuve. Un magnat de la technologie de la Silicon Valley, trois as de l'informatique et un algorithme sophistiqué ont réussi à rendre lisible pour la première fois un morceau d'un rouleau carbonisé trop fragile pour être ouvert. L'un des trésors les plus emblématiques de l'Antiquité va s'ouvrir, tôt ou tard, devant nos yeux ébahis.