Dany: "Il faut accepter qu'il y ait des guerres qui ne sont pas nécessairement utiles"

Lui, l’alcool, c’est un jour sur deux, et sa plus belle cuite, c’était à Saint-Malo lors d’un festival de la BD. Dessinateur, un métier de solitaire qui fait que lorsqu’on croise les copains, c’est vraiment la fête. L’histoire est tellement drôle qu’il vous la raconte : "Après la journée de dédicaces, on fait toujours un resto bien arrosé entre dessinateurs avant de poursuivre dans des boîtes et des bars de marins. J’étais déjà bien entamé quand j’ai glissé dans l’escalier des WC, et d’atterrir sur une grosse dame, qui grâce à son embonpoint m’a littéralement sauvé la peau. Ensuite, je décide de rentrer à l’hôtel en marchant au milieu de la route, une voiture klaxonne, je les insulte copieusement, pas de chance c’étaient des flics. Finalement mes copains me ramènent et me jettent sur mon lit". Et là, non, ce n’est pas fini. Dany veut prendre une douche, glisse et explose la vitre de la cabine, s’ouvrant au passage les pieds et les mains, avant de perdre sa lentille dans le lavabo et d’entreprendre de démonter le coude pour la récupérer. "Mais j’oublie de le revisser, le lendemain c’était l’inondation". Voilà. Depuis, il retourne chaque année dans le même hôtel en réservant toujours sa chambre habituelle.