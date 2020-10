De grâce, ne freinez pas l'élan de nos auteurs et créateurs...

Aider fiscalement les créateurs et les entrepreneurs qui ne cessent d’innover c’est permettre à de nouveaux projets porteurs d’emplois de voir le jour, c’est accroitre la valeur ajoutée du monde économique, c’est aider des entreprises qui révolutionneront le monde demain.

Pour le fiscaliste, plongé quotidiennement dans une cascade de chiffres et une montagne de textes de moins en moins digestes, rencontrer des créateurs est une formidable expérience et une bouffée d’air salvatrice. S’il est une vertu du régime fiscal des droits d'auteur, c’est qu’il m’a permis de côtoyer et d’accompagner des hommes et des femmes exceptionnels.

Quelques illustrations de ces profils rares et de ces parcours inédits : les ingénieurs qui conçoivent des logiciels, photographes d'art, inventeurs industriels (véritables professeurs Tournesol), concepteurs de tutoriels d'apprentissage de musique classique, avocats spécialistes incontestés dans leurs domaines qui multiplient les publications et les conférences, passionnés d'histoires qui publient de nombreux ouvrages, créateurs de chaussures, de sacs ou de meubles exceptionnels, sociétés spécialisées dans la capture et le traitement d’images et de ralentis pour le sport, de très nombreux informaticiens qui conçoivent des applications les plus inattendues et toujours utiles , une experte en couture qui donne des formations pointues et a rédigé des dizaines de syllabi, des universitaires qui réalisent durant plusieurs années des bases de données précieuses, sans compter tous ces architectes, journalistes, formateurs, graphistes, concepteurs d'évènements, réalisateurs de films publicitaires, et de nombreux artistes.

Page blanche

Je pourrais citer tant d’autres exemples de ces personnes, toujours passionnées, qui dorment peu et ne comptent pas leurs heures de travail, qui ont, pour la plupart pris des risques financiers considérables ou ont fait tant de sacrifices pour que leurs idées puissent voir le jour et leur passion puisse se matérialiser. Quel bonheur d’avoir pu faire de si belles rencontres.

Écouter et apprécier à leur juste valeur ces créateurs est un exercice qui oblige à faire preuve de modestie. Quelle que soit la passion qui peut animer un fiscaliste, quel que soit le rôle fort utile qui est le nôtre (n’en déplaise à certains élus mal informés et prompts à la caricature), force est de constater que notre métier ne vise qu’ à expliquer, appliquer et traduire (parfois en français tant les textes deviennent illisibles et s’apparentent à des hiéroglyphes égyptiens) des normes dont nous ne sommes pas à l’origine. Tout autre est la vocation de ces créatifs qui bien souvent doivent partir d’une page blanche. C’est autrement plus périlleux.

Découvrir tant de passionnés et d’entrepreneurs démontre aussi que certains clichés de politiciens flamands sur une Région wallonne ou bruxelloise vacillante et paresseuse sont à balayer. Il y a tant d’hommes et de femmes de nos régions dont on ne parle jamais et qui incarnent l’avenir et l’espoir. Pourquoi d'ailleurs en parle-t-on si peu ? Le silence et la vision orientée secteur public de certains médias sont à ce titre interpellants et regrettables.

Il "suffit" de tout lâcher...

J’entends quelquefois des commentaires d’individus se plaindre de n’avoir pas droit au régime fiscal avantageux octroyé à d’autres professions et qui se sentent lésés. À ces critiques et frustrations, une seule réponse prévaut. Rien ne vous empêche d’y avoir droit. Il vous suffit de créer vous aussi. Il «suffit» de tout lâcher, de consacrer des nuits blanches à concevoir des œuvres originales et des projets novateurs, de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort, d’apprendre de vos échecs pour tendre vers la réussite, de ne pas craindre de vivre dans l’insécurité du lendemain et d’oser les paris les plus fous. À ce prix, vous aurez droit aux quelques bienfaits d’une fiscalité plus allégée.

Aider fiscalement ces créateurs et ces entrepreneurs qui ne cessent d’innover c’est permettre à de nouveaux projets porteurs d’emplois de voir le jour, c’est accroitre la valeur ajoutée du monde économique qui a besoin de ces cerveaux magiques, c’est aider des entreprises qui révolutionneront le monde demain.

De grâce, décideurs politiques, ne freinez pas les élans de milliers d’hommes et femmes admirables au nom de considérations budgétaires court-termistes déplorables. Puisse notre pays avoir enfin une vision à long terme et reconnaître comme il se doit tous ses talents. Puisse également notre nouveau gouvernement ne pas tomber dans ses travers fiscaux habituels.