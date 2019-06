Décès du philosophe Michel Serres

Michel Serres est décédé samedi à l'âge de 88 ans. Auteur de quelques 80 ouvrages, il a enseigné la philosophie et l'histoire des sciences en France et aux-Etats-Unis. Il était connu du grand public pour ses nombreuses interventions sur l'éducation, l'écologie et certains livres à succès, dont Petite Poucette (2012), dans lequel il explore les liens entre nouvelles technologies et savoir.