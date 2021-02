Des pertes de 319 millions d'euros pour le secteur culturel en pleine crise

Le secteur culturel a enregistré des pertes en Belgique de 319 millions d'euros en 2020 en raison des mesures de restrictions liées à la crise sanitaire, selon la Sabam.

C'est "un véritable coup de massue pour l'économie culturelle belge", annonce ce mardi la société des auteurs, compositeurs et éditeurs. Les revenus issus d'événements culturels sont en recul de 87%, selon la Sabam qui précise que les festivals, les soirées et les représentations théâtrales subissent l'impact économique le plus sévère.

Les festivals perdent ainsi le chiffre astronomique de 99% de leurs recettes de billetterie. Le nombre de festivals a fortement diminué, passant de 743 à 101, précise la Sabam. Les organisateurs de soirées ont quant à eux constaté une baisse de revenus de 83%, suivis par le théâtre professionnel (-81%) et les concerts (-80%).

21.429 En 2020, seuls 21.429 événements culturels ont eu lieu à la suite des mesures de restriction sanitaire, une baisse de 77% par rapport à l'année précédente.

Au cours de 2020, première année placée sous le joug du Covid-19, seuls 21.429 événements culturels ont eu lieu à la suite des mesures strictes instaurées pour lutter contre la propagation du coronavirus, selon la Sabam. En 2019, ce chiffre était encore de 92.972, précise-t-elle encore, soit une baisse de pas moins de 77% en un an.

Les auteurs délaissés

L'impact sur les revenus issus d'événements culturels est encore plus lourd puisqu'en 2020, la vente de tickets représentait 48,4 millions d'euros, soit une baisse de 87% par rapport à 2019. À cela, il faut encore ajouter, souligne la Sabam, la pénurie de recettes issues de la vente de boissons, de nourriture et de merchandising avant, pendant et après l'événement culturel.

"Les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du coronavirus ont entraîné une perte abyssale en droits d'auteur. Les auteurs n'ont reçu aucune compensation des autorités à cet effet. En tant que maillon particulièrement vulnérable de l'écosystème culturel, ils sont ainsi précipités dans une situation très précaire", explique Carine Libert, CEO de la Sabam.