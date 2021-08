Diagnostiquer la démocratie avec Tocqueville (2/5) | L’Amérique d’hier et d’aujourd'hui

En voyageant aux États-Unis et en étudiant la jeune démocratie américaine, Tocqueville avait conscience de voir l’avenir. Peut-on entrevoir aujourd’hui l’avenir de nos démocraties en se tournant encore vers les États-Unis?

"J’avoue que dans l’Amérique, j’ai vu plus que l’Amérique; j’y ai cherché une image de la démocratie elle-même, de ses penchants, de son caractère, de ses préjugés, de ses passions; j’ai voulu la connaître, ne fût-ce que pour savoir du moins ce que nous devions espérer ou craindre d’elle." Envoyé aux États-Unis pour réaliser une étude sur l’univers carcéral, le penseur français Alexis de Tocqueville veut y découvrir bien plus: il désire "voir" la démocratie, pour savoir à quoi s’attendre.

Pendant un an, il va ainsi parcourir les États-Unis. Sur place, il lit énormément, interroge, part à la rencontre des Américains. Il observe chez eux un sens profond de l’égalité qui est enraciné dans les institutions et les mœurs. Il est particulièrement interpelé par leur mobilité sociale et professionnelle: "Les Américains trouvent une grande facilité à changer d’état et ils en profitent, suivant les besoins du moment", écrit-il. Il loue la décentralisation du système américain, à travers la mise en place d’une démocratie de proximité, plus locale: "Le gouvernement américain ne se mêle pas de tout, il est vrai, comme le nôtre." Il admire aussi la faculté d’association des Américains, et se réjouit de leur multiplication. Ces dernières représentent, selon lui, une façon de préserver la liberté tout en luttant contre les excès de l’individualisme.

"L’esclavage a sur votre sol des racines profondes et plus vivaces que partout ailleurs. Ni vous ni moi n’en verrons la fin." Alexis de Tocqueville

Racisme ancré

Durant son périple, il se montre aussi attentif au sort des Amérindiens, bien que très pessimiste: "Du moment où l’Indien d’Amérique du Nord veut pénétrer dans la hiérarchie sociale des Blancs, il ne saurait y occuper que le dernier rang." Selon lui, la ségrégation est le danger majeur qui menace la démocratie américaine. Dans une lettre, il déclare à son correspondant: "L’esclavage a sur votre sol des racines profondes et plus vivaces que partout ailleurs. Ni vous ni moi n’en verrons la fin." Tocqueville ne croyait pas à la possibilité de créer une société multiraciale aux États-Unis et imaginait, à l’inverse, de violents affrontements interraciaux: "Je ne pense pas que la race blanche et la race noire n’en viennent nulle part à vivre sur un pied d’égalité. Mais je crois que la difficulté sera bien plus grande encore aux États-Unis que partout ailleurs."

La présidence de Trump est venue montrer au monde entier qu’une dérive autocratique, s’accompagnant d’un discrédit des valeurs et d’un mépris des institutions, était possible sur le sol américain.

Conscient que le problème du racisme est ancré dans la culture américaine, il percevait bien que la fin de la ségrégation ne résoudrait pas tout: "Il y a un préjugé naturel qui porte l’homme à mépriser celui qui a été son inférieur, longtemps encore après qu’il est devenu son égal; à l’inégalité réelle que produit la fortune ou le sol, succède toujours une inégalité imaginaire qui a ses racines dans les mœurs." Et en effet, le racisme est loin d’avoir disparu aux États-Unis. Le meurtre de George Floyd est venu le rappeler de façon tragique.

Lire aussi Un an après la mort de George Floyd, des conséquences toujours bien visibles

Lassitude

Ce préjugé de la domination raciale de l’Amérique blanche a notamment été exacerbé durant la présidence de Trump. Qu’aurait d’ailleurs pensé Tocqueville de l’arrivée au pouvoir de ce millionnaire excentrique? La présidence de Trump est venue montrer au monde entier qu’une dérive autocratique, s’accompagnant d’un discrédit des valeurs et d’un mépris des institutions, était possible sur le sol américain. Plus largement, elle a fait prendre conscience au monde que l’Amérique est lasse: elle ne veut plus montrer la voie aux démocraties à travers le monde. L’arrivée au pouvoir d’une personnalité comme Trump n’est pas un simple accident de l’histoire, mais "correspond à une évolution profonde des Américains en faveur de la protection et à un sentiment de lassitude devant les contraintes liées au leadership des démocraties. Elle est indissociable de la désintégration du rêve américain ainsi que du corps politique et social, qui se désagrège sous la pression d’un individualisme radical fondé sur le culte de l’identité, de la réactivation des clivages raciaux, de la pauvreté, de la multiplication des tueries de masse, écrit l’historien Nicolas Baverez, auteur du "Monde selon Tocqueville".

Un monde post-occidental?

En étudiant l’Amérique, Tocqueville voulait analyser le fait démocratique et ainsi dessiner l’avenir de l’humanité. "De même, aujourd’hui, la situation des États-Unis nous instruit-elle sur la crise de la démocratie et sur la perspective d’un monde post-occidental, tant le destin de l’Occident se confond avec la liberté politique", écrit encore Nicolas Baverez. Avec la résurgence des nationalismes et des extrémismes religieux, ce monde post-occidental et post-démocratique serait-il devant nous?

L’arrivée au pouvoir de Trump "correspond à une évolution profonde des Américains en faveur de la protection et à un sentiment de lassitude devant les contraintes liées au leadership des démocraties". Nicolas Baverez Historien et auteur du "Monde selon Tocqueville"

Si la démocratie peut mourir de ses faiblesses, elle est aussi devenue, aujourd’hui plus que jamais, l’ennemie numéro un pour certains États. Et peut-être l’Amérique n’est-elle plus prête à l’incarner et à la défendre à travers le monde comme auparavant. L’actuel épisode afghan – le fiasco symbolique qu’il représente – est particulièrement instructif à ce sujet: "Les Américains ne savent point assez le retentissement qu’ont leurs fautes dans le monde entier et le parti que, sur tous les points du globe, les ennemis de la liberté en tirent", prévenait Tocqueville.