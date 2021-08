Diagnostiquer la démocratie avec Tocqueville (4/4) | Guérir la démocratie

Tocqueville ne s’est pas contenté d’identifier les maladies de la démocratie, il a aussi proposé des solutions pour la guérir. Et pour lui, le remède fondamental reste la liberté.

Alexis de Tocqueville a vu la naissance de la démocratie moderne; il est indéniable que nous vivons actuellement sa crise. À travers le monde, les dictateurs la narguent ou annoncent carrément sa mort. À plusieurs égards, le monde de Tocqueville n’est plus le nôtre: l’urgence climatique qui nous fait face; le capitalisme, de plus en plus débridé, qui génère des inégalités toujours plus grandes à travers le monde; la surveillance généralisée, par l’entremise des nouvelles technologies, qui menace les libertés fondamentales du citoyen, etc. Sans connaitre nos maux, Tocqueville a cependant bien perçu les problèmes structurels des démocraties. Il n’a pas voulu parier sur leur éternité et a préféré envisager les façons de les guérir. "Il en a d’emblée analysé et cerné les risques pour la liberté elle-même", estime l’historien Nicolas Baverez. "Or la liberté reste l’enjeu fondamental des crises, des révolutions et des conflits du XXIe siècle", ajoute-t-il.

"Il faut que les gouvernements s’appliquent à redonner aux hommes ce gout de l’avenir, qui n’est plus inspirée par la religion et l’état social." Tocqueville

Cette liberté, pour Tocqueville, n’est pourtant jamais donnée mais à construire. Voilà sa grande leçon pour notre époque: la liberté doit rester un combat permanent. Le problème est que la démocratie a tendance à rendre les individus étrangement fatigués. C’est pourquoi Tocqueville était persuadé que ce combat devait être intérieur, qu’il devait être mené en chaque citoyen: "Le combat décisif se livre dans la tête et le cœur des citoyens qui doivent retrouver confiance dans la démocratie et la volonté de la défendre", écrit encore Nicolas Baverez.

Redonner le gout de l'avenir

Mais, à l’heure des défis globaux, est-ce que ce sera suffisant? Ne faut-il pas repenser également l’articulation entre des citoyens qui se doivent de retrouver le gout pour la chose publique et des gouvernements qui dictent une ligne claire? Tocqueville en était bien conscient: "Il faut que les gouvernements s’appliquent à redonner aux hommes ce gout de l’avenir, qui n’est plus inspirée par la religion et l’état social, et que, sans le dire, ils enseignent chaque jour pratiquement aux citoyens que la richesse, la renommée, le pouvoir, sont les prix du travail; que les grands succès se trouvent placés au bout des longs désirs, et qu’on obtient rien de durable que ce qui s’acquiert avec peine." Selon lui, il devait être possible de "changer l’esprit du gouvernement", ce qui "implique un travail permanent sur les institutions et les mœurs politiques", explique Nicolas Baverez.

"Notre plus grand mal ne vient pas de passions politiques violentes mais de la prodigieuse ignorance dans laquelle la masse de la nation est plongée quant aux conditions véritables de la production et de la prospérité sociale." Tocqueville

Le philosophe français a donc fait de la liberté politique le cœur de sa pensée. "Pour Tocqueville, le XIXe siècle est moins celui de l’industrialisation que celui de la société démocratique", analyse encore Nicolas Baverez. Pour autant, il n’a pas ignoré la question sociale. Et il a bien vu que cette question sociale pouvait avoir des répercussions politiques majeures. Et en ce sens-là, le voilà à nouveau proche de nous: "Je crois que le retour des crises industrielles est une maladie endémique chez les nations démocratiques de nos jours. On peut la rendre moins dangereuse, mais non la guérir, parce qu’elle ne tient pas à un accident, mais au tempérament même de ces peuples."

Décomposition sociale

Il pointait notamment cette incapacité à prendre suffisamment en compte les effets néfastes du capitalisme industriel, en sachant que la démocratie est étroitement liée au progrès économique et social. Là encore, il semblait entrevoir l’une des sources de la montée du populisme actuel, qui se nourrit précisément de la décomposition sociale: "Il ne vous a pas échappé que notre plus grand mal ne vient pas de passions politiques violentes mais de la prodigieuse ignorance dans laquelle la masse de la nation est plongée quant aux conditions véritables de la production et de la prospérité sociale. C’est bien moins de fausses notions en politique proprement dite qu’en économie politique qui nous rendent si malades."

"Dans l’âge du monde où nous sommes, et surtout dans celui où nous entrons, nul peuple européen ne peut rester longtemps absolument différent de tous les autres." Tocqueville

En 1848, peu de temps avant la révolution, Tocqueville, qui est alors député, prononce un discours prophétique: "On dit qu’il n’y a point de péril, parce qu’il n’y a pas d’émeute; on dit que, comme il n’y a pas de désordre matériel à la surface de la société, les révolutions sont loin de nous. Messieurs, permettez-moi de vous dire, avec une sincérité complète, que je crois que vous vous trompez. Sans doute, le désordre n’est pas dans les faits, mais il est entré bien profondément dans les esprits. Ne voyez-vous pas que, peu à peu, il se dit dans leur sein que tout ce qui se trouve au-dessus d’elles est incapable et indigne de les gouverner; que la division des biens faite jusqu’à présent dans le monde est injuste; que la propriété y repose sur des bases qui ne sont pas des bases équitables? Et ne croyez-vous pas que, quand de telles opinions prennent racine, quand elles se répandent d’une manière presque générale, quand elles descendent profondément dans les masses, elles amènent tôt ou tard, je ne sais pas quand, je ne sais comment, mais elles amènent tôt ou tard les révolutions les plus redoutables? Telle est, messieurs, ma conviction profonde; je crois que nous nous endormons à l’heure qu’il est sur un volcan; j’en suis profondément convaincu."

Préférer l’union

Dans un contexte qui n’était évidemment pas encore celui de la globalisation, il avait déjà compris qu’il fallait préférer l’union à l’isolationnisme, notamment en Europe: "Je crois que dans l’âge du monde où nous sommes, et surtout dans celui où nous entrons, nul peuple européen ne peut rester longtemps absolument différent de tous les autres." Si Tocqueville a donc dessiné certaines grandes tendances de nos démocraties, il ne faut pas oublier qu’il voulait être un homme de son temps et non un prophète. Il haïssait autant le déterminisme que le fatalisme. Il ne croyait pas plus à l’angélisme. Sa foi dans la liberté et dans l’action l’empêchait de se résigner et de penser que l’histoire était jouée d’avance. Et à une époque qui menace de céder au catastrophisme, il faut entendre son message: "Ayons donc de l’avenir cette crainte salutaire qui fait veiller et combattre, et non cette sorte de terreur molle et oisive qui abat les cœurs et les énerve."