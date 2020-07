Dormir dans une galerie d’art à Knokke

Dans le White Out Studio de l'artiste conceptuel Freddy Van Parys, dormir devient un art. C'est le concept "Wake-up in art" de l'hôtel Van Bunnen.



À quelques mètres de l’hôtel, il a transformé, il y a deux ans, sa galerie d’art en studio pour esthètes. On y dort parmi ses œuvres et celles de ses amis, dont Jan De Cock, et des meubles signés Alain Monnens et Ann Demeulemeester… What Else?