Du conteneur à l'assiette

Quand on se penche sur le gaspillage des matériaux ou la consommation électrique, la note de la culture s'avère salée. Mais là aussi, des solutions s'amorcent plus ou moins rapidement, selon les secteurs et les lieux...

Production de décors, réalisation de costumes, scénographies: la culture est grande consommatrice de matériaux et de déchets. "On construit et on jette, on n'est pas encore très loin", déplore Pierre Thys, directeur du Théâtre National. "Chacun loue des espaces de stockage, poursuit-il, alors qu'on pourrait centraliser davantage et mutualiser ce stock pour qu'il serve à tous. On le fait déjà en matière de costumes: les compagnies viennent puiser dans nos réserves. Mais notre secteur doit se structurer de manière plus prégnante!" Dans le cinéma aussi, on jette sans compter – souvent du matériel parfaitement récupérable. Une obligation fiscale qui condamne tout recyclage pour s'assurer que rien ne soit revendu ni donné!

Récupérer et partager

Mais des associations comme Magazzino commencent à organiser la récupération d'éléments de décors pour les revaloriser. Partout fleurissent les initiatives locales, comme les ressourceries, qui mettent à disposition du mobilier pour les théâtres ou les plateaux de télévision. À Genève, l'association Materiuum collecte et valorise les matériaux réutilisables en provenance des lieux culturels et entreprises du canton. À Bruxelles, la plateforme In Limbo vise à faciliter le don et la récupération de matériaux au sein du secteur socioculturel. Une pratique qui devrait progressivement s'étendre à toute la chaîne de la culture… Plusieurs institutions sont ainsi occupées à créer un espace fédéré pour partager matériaux et compétences: un système d'économie circulaire implanté sur l'ancien site d'ArcelorMittal, à Marchin.

À La Monnaie, Sophie Cornet, responsable durabilité, et Agathe Chamboredon, directrice financière de la maison, ont elles aussi compris l'importance du recyclage: "Certaines productions volumineuses occupent de 8 à 18 conteneurs, qui sont stockés au port d'Anvers une fois le spectacle terminé". Avec le temps, ce stock est devenu gigantesque et les deux femmes ont entrepris de modifier les pratiques de déclassement grâce à l'entreprise d'économie sociale et solidaire Retrival, basée à Charleroi. Un test a pu être réalisé sur 50 conteneurs afin de revaloriser un maximum de matériaux – dont le bois –, ce qui a donné de très bons résultats. "Nous espérons systématiser cette pratique et renforcer une filière professionnelle qui entraînera d'autres opérateurs culturels à faire de même", s'enthousiasme Sophie Cornet. Le Théâtre de Liège et Kanal-Centre Pompidou se montrent déjà intéressés. "Former davantage de personnes en vue d'une réinsertion professionnelle dépasse le domaine du théâtre, c'est très encourageant!"

1,2 million d'euros Le passage à la technologie LED, autre défi important du secteur culturel, représente un budget de 1,2 million d'euros rien que pour le Théâtre National.

Dans le domaine du marché de l'art, où seule la foire Art Basel publie un rapport annuel qui détaille ses émissions de CO2 et sa consommation énergétique, il n'y a pas encore de réflexion globale sur l'impact environnemental, mais bien une politique de "petits pas": cette année, la Brafa (Brussels Art Fair) a décidé de travailler avec la société danoise Ege Carpets, qui crée des tapis 100% écologiques et durables. "Les fibres utilisées sont produites à partir de filets de pêche récupérés dans les océans. Après la foire, la Ville de Bruxelles reprend le tapis afin de le réutiliser pour d'autres événements", déclare Beatrix Bourdon, directrice de la foire, qui précise également que la construction des stands est axée sur la réutilisation des matériaux au fil du temps.

Pleins feux sur le LED

Autre défi important du secteur culturel: le passage à la technologie LED, qui représente un budget de 1,2 million d'euros rien que pour le Théâtre National! Et si tous les centres scéniques ne le font pas, il faudra reconfigurer les lumières pour chaque spectacle qui tourne. "C'est un chantier colossal, qui nécessite le soutien financier des pouvoirs publics", note Solenn Koç, éco-conseillère du Théâtre de Liège depuis un an. Selon elle, "il faut développer une réflexion technique globale, ainsi qu'un plan de formation pour les éclairagistes". À Bozar, où un responsable énergie vient d'être engagé, tout le parc lumière est en train d'être remplacé grâce au soutien de la Régie des Bâtiments. "Nous allons reconcevoir tout l'éclairage de la salle Henry Le Bœuf pour fin 2024. Cela fait des années que nous faisons du re-lamping mais il fallait attendre que la technologie – puissance et rendu des couleurs – soit satisfaisante pour remplacer les projecteurs", explique Stéphane Vanreppelen, directeur technique de la maison.

Culture vegan?

Autre défi d'envergure, la nourriture! Une des premières actions à mener, selon le rapport du Shift Project, en France... À La Monnaie, le marché public du restaurant vient d'être attribué à Groot Eiland, entreprise locale d'économie sociale et solidaire qui gère aussi la cantine de Bruxelles Environnement: "Nous avons intégré des critères de durabilité dans le cahier des charges et il y a beaucoup d'enthousiasme face à ce changement", note Sophie Cornet, responsable durabilité. Au Théâtre National, Act of Transition propose désormais un concept 70% végétarien. À quand le passage au 100% comme au Théâtre Vidy-Lausanne, qui a sauté le pas? "Je suis davantage pour la maîtrise de nos impacts", déclare Pierre Thys, directeur de l'institution.