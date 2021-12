Eric Sadin, philosophe: "Nous vivons tous comme des migrants, sans plus d’ancrage"

Dans son nouvel ouvrage*, le philosophe Éric Sadin, spécialiste des enjeux numériques, tente de comprendre comment s’opposer à la situation d’"isolement collectif" dans laquelle nous nous trouvons en créant une nouvelle organisation de la vie en commun.

"Nous voyons bien que l’enjeu majeur de l’époque est d’être partie prenante des affaires qui nous regardent", écrivez-vous. Et pour commencer, dites-vous, il faut retrouver notre capacité à dire "non". Qu’entendez-vous par là?

Nous vivons une époque de désillusion à l’égard de l’ordre politique et économique en place. À cet égard, il ne s’est jamais autant manifesté le désir pour d’autres modes de vie, d’autres modes d’organisation en commun. C’est l’un des enjeux majeurs aujourd'hui: s’opposer à des situations jugées intolérables, tout en répondant à nos aspirations à être plus créatifs et autonomes. Mais nous n’arrivons pas à donner corps à ces envies, à retrouver nos capacités naturelles, sociales et politiques, à nous rendre moins passifs et à faire front face à quantité de situations iniques qui nous sont imposées.

Depuis le tournant néolibéral des années 1980, un certain nombre de discours se sont imposés à nous, que nous n’avons pas suffisamment mis en critique. Ces discours, forgés par des think-tank et par le monde économique, visent à imposer une doxa qui ne répond qu’à des intérêts privés et à une vision de la société totalement fantasmatique tendant vers la perfection absolue. Ces discours se sont généralisés dans tous les pans de la société, y compris au sein des hôpitaux, des institutions judiciaires, de l’école publique… De nos jours, il y a des experts pour tout, mais ceux-ci ont des connaissances très abstraites des situations et pourtant ce sont eux qui disent aux personnes concernées comment se conduire. Tout cela au nom d’une doxa de l’hyperoptimisation de tous les secteurs de la société. Or, l’expertisation massive de la société a conduit à occulter des phénomènes au profit de l’imposition de normes. Nous n’avons pas assez fait valoir des expériences, des contre-discours permettant d'entendre les réalités du terrain.

Vous privilégiez la voie de l’interposition plutôt que celle de la contestation? Quelle différence faites-vous?

C’est là un des enjeux majeurs de la bonne expression de notre condition politique. Nous vivons dans l’esprit de l’individualisme libéral. Chacun peut agir comme bon lui semble tant qu'il ne nuit pas aux lois et à l’ordre commun. Dès qu’il s’agit de nos propres intérêts, nous savons nous opposer, généralement sous la forme de la manifestation. On va dans la rue avec des revendications, confirmant ainsi les rapports asymétriques de pouvoir et nous posant dans l’attente d’éventuelles réponses positives. Selon moi, il y a quelque chose qui relève de la passivité dans cette modalité d'opposition.

De la même manière, dénoncer du matin au soir sur les réseaux sociaux l’état du monde est un acte stérile impulsé par le besoin que nous avons de "l’expression de nous-mêmes", besoin instrumentalisé par l’industrie du numérique et qui ne produit rien. Nous avons été trop passifs par rapport aux souffrances contemporaines, particulièrement nos conditions de travail tant dénaturées par l’évolution du monde numérique. En cela, il convient de s’interposer là où ces situations ont lieu, là où les souffrances ont cours. C’est une nouvelle culture politique qu’il faut acquérir, car nous avons une culture trop restreinte de l’opposition et nous manquons d’éducation sur nos droits. Ce qui nous manque, c’est une culture de l’opposition catégorique au nom d’une série de principes fondamentaux: la dignité, l’intégrité, la bonne expression de soi, les rapports équitables entre les personnes.

Le monde politique n’est plus en phase avec ces aspirations?

Les responsables politiques devraient, au lieu de promettre monts et merveilles, s’occuper de la bonne organisation de la vie collective. Nous avons oublié les missions fondamentales des services publics. La crise du covid l’a cruellement et massivement révélé: l’éducation, l’hôpital public, la justice sont dans un état lamentable.

L’État doit répondre au mieux à ses missions qu’il a oubliées au nom de la doxa du "New Public Management" qui a créé un effet de mimétisme entre le monde de l’entreprise et celui des services publics alors que les deux n’ont aucun rapport; le premier consistant à générer du profit tandis que le second devrait s’assurer du bien-être et de la meilleure organisation en commun. Il y a eu un télescopage entre ces deux mondes qui a totalement fracassé l’état de la société. Il faut revenir à cette obligation morale de répondre aux missions fondamentales : soigner, enseigner, etc.

Mais cette crise n’a-t-elle pas entrainé justement le retour de l’État-providence?

Il ne faudrait pas s’imaginer que le "retour" de l’État-providence va nous sauver de tous nos maux. L’investissement public massif, à l’image de ce que fait Joe Biden depuis son élection, ne peut pas constituer un horizon absolu. Si l'on envisage les choses uniquement de cette manière, nous allons occulter quantité de dimensions.

Ce "retour" de l’État-providence ne nous sauvera pas, par exemple, de l’extension terrifiante du monde logistique. Si l'on veut se faire une idée de l’enfer sur terre, il faut aujourd’hui observer le monde de la logistique et du e-commerce. En outre, la tendance actuelle consiste, à terme, à mener le plus grand nombre de nos actions en ligne: téléconsultation, enseignement à distance, etc. C’est le projet de Meta: un univers qui pixélise la réalité. Il va falloir s’opposer à cette "télésocialité généralisée", aux conséquences en tous points délétères.

Et, selon vous, la solution réside dans la constitution de multiples collectifs...

Il y a une grande demande d’alternative, notamment chez les jeunes, mais les moyens manquent. Et puis, tout le monde ne peut pas s’engager dans un projet comme celui de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple: en ce cas précis, il y avait eu une interposition sur place, qui a été suivie par la constitution de nouveaux modes d'existence.

Selon moi, il faut que la collectivité donne les moyens à ces aspirations de prendre corps. Et ce, dans tous les champs de la vie: artisanat, gastronomie, soin, architecture, éducation, agriculture, etc. La collectivité, plutôt que d’offrir un revenu universel qui va nous renvoyer à nous-mêmes, tout en investissant d’un autre côté dans les start-ups - qui ne visent que la marchandisation et se vantent de "disrupter la société" - doit financer les projets vertueux qui cherchent à mettre en place de nouvelles modalités d’existence. Il faut favoriser cet essaimage de collectifs - ce que j’appelle "le printemps des collectifs" - en phase avec les défis contemporains, écologiques notamment. Le foisonnement de projets alternatifs devrait devenir un véritable projet de société et représenter aujourd’hui notre principal horizon d’espérance.

Mais ne risque-t-on pas, avec cette myriade de collectifs, de fragmenter encore plus la société? Qu’est-ce qui les relie entre eux?

Des valeurs communes fondamentales, des principes.

Se constituer en collectif, à petite échelle, c’est une façon de lutter contre notre état d’"isolement collectif" qui a été amplifié par la crise sanitaire. Et c’est aussi une manière de lutter contre les effets pernicieux de la grande échelle. Nous vivons dans une société de la très grande taille qui a entraîné des phénomènes d’anonymisation et d’interchangeabilité des individus, qui se sentent ainsi de plus en plus inutiles. Privilégier une taille réduite, c’est faire en sorte que chacun contribue de façon singulière et créative à une œuvre commune et vertueuse. Ce qui permet d’éviter les rapports asymétriques de pouvoir tout en remettant en cause, très concrètement, l’injonction de la croissance et en faisant valoir des pratiques pleinement respectueuses de la biosphère.

Et cela passe aussi, selon vous, par la revalorisation des notions de solidarité, d’entraide et d'amitié?

Nous avons été dépris de nous-mêmes sous la pression de l’autoentrepreneuriat, de l’autoresponsabilité et de l’automatisation des pratiques. Ceci vaut pour toute la société. Les modes d’existence et les rapports sensibles entre les êtres se sont considérablement appauvris.

Je suis très marqué par la situation actuelle des migrants, déracinés, soumis au hasard et à l’incertitude. Mais nous vivons tous en quelque sorte comme des migrants aujourd’hui, sans plus d’ancrage; l’ancrage qui précisément stimule notre puissance d’agir. Avec la solidarité, l'entraide et l’amitié, il s’agit d'impulser un mouvement inverse: pouvoir compter à nouveau sur les autres, en privilégiant la qualité des actions que nous menons en commun au détriment de l’hyperproductivité.

À la suite de cette pandémie qui nous a davantage déboussolés, si nous ne nous donnons pas des clés concrètes à même de dénouer nos passions tristes, il est probable que le déchaînement des rancœurs et la fureur de tous contre tous deviennent les seuls traits dominants de l’époque.