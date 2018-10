Expérience virtuelle, impact réel

"VR_I" (en première belge) - Note de 5/5

>"VR_1" Les 16, 17 et 18/11 au Théâtre de Liège, toutes les 20’ (pièce pour 5 participants à la fois; enfants à partir de 8 ans).

Pour vous, nous avons testé deux expériences immersives proposées au festival Impact. Avec VR_I, de la compagnie de Gilles Jobin (chorégraphie) et d'Artanim (technologie immersive), vous voyagerez à travers le peinture et la danse.

D’abord, il faut s’équiper: casque sur la tête, ordinateur sur le dos et capteurs aux mains et aux pieds. Des opérateurs sont là, qui vous harnachent en livrant leurs ultimes instructions: dans ce rectangle au sol de 8 mètres sur 5, on ne court pas, on ne saute pas. En revanche, vos quatre compagnons et vous-même êtes parfaitement libres de communiquer (par micro) comme de vous déplacer (et même de danser) à votre guise.

Surtout, vous allez vite découvrir votre avatar – votre incarnation numérique dans ce jeu virtuel… Manque de bol, ma copine Françoise s’y retrouve en nabot très laid; moi, dans la peau d’une mama noire en boubou. Toutes deux plongées dans un désert habité par de gentils géants bariolés tels les statues de Niki de Saint Phalle, et qui se penchent sur nos corps de façon dubitative – je me sens comme Rémy, le rat de ma fille, quand elle hésite à lui découper son fromage.

Et puis, le décor change. Les colosses emboîtent des panneaux pour bâtir un loft moderne, avec baie vitrée donnant sur une ville "californienne", au loin. Dans mon nouveau chez moi, des tableaux de Matisse décorent les murs, des êtres lilliputiens virevoltent sur des socles, et d’autres, plus humains, joggent au-dehors. C’est notre univers et le leur également, puisque danseurs virtuels et personnes réelles évoluent dans le même espace-temps. Notre monde Sim’s, tout en couleurs, est proprement extraordinaire.

Reconnu pour son esthétique hors cadres établis, le chorégraphe suisse Gilles Jobin a conçu cette pièce devenue célèbre (en tournée mondiale jusqu’en 2019) en collaboration avec Artanim, un centre de recherche spécialisé dans la capture du mouvement, et le styliste liégeois déjanté Jean-Paul Lespagnard. "VR_I", ou vingt minutes d’immersion dans une totale autre dimension: sidérant!