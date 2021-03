"Game Changer", le Banksy qui a fait grimper les enchères de Londres

"Un moment historique"

Intitulé "Game Changer" ("Voilà qui a changé la donne"), le tableau met en scène un petit garçon qui, après avoir jeté à la poubelle ses figurines de Batman et Superman, joue avec une poupée d'infirmière portant un masque et une cape.

Le commissaire-priseur a d’ailleurs salué un "succès extraordinaire" et un "moment historique" . "Merci beaucoup évidemment à Banksy pour ce geste incroyable", a-t-il déclaré, rappelant que "la plupart des recettes seront utilisées pour le bien-être du personnel et des patients de l'hôpital de Southampton", dans le sud de l'Angleterre.

Bientôt à Bruxelles

Pour Christie's, "Game changer" constitue un "hommage personnel à ceux qui continuent d'inverser le cours de la pandémie". "Le 'Game Changer' de Banksy représente une lumière d'espoir pour le personnel et les patients de l'hôpital de Southampton et l'artiste a souhaité le vendre aux enchères au profit du NHS", selon Katharine Arnold, codirectrice chargée de l'art d'après-guerre et contemporain en Europe chez Christie's. Cette dernière a également souligné que l'œuvre rendait hommage à la force et à la résilience des employés du NHS.