Guy Bedos a rejoint ses amis au Paradis

Qu’est-ce qu’on se marre au Paradis en ce moment! Y a Guy Bedos qui vient de rappliquer pour tenir compagnie à Jean-Loup Dabadie et Michel Piccoli. Acteur, humoriste et dérangeur public, Bedos avait réussi à se faire respecter de ses ennemis.

L’un après l’autre, les cadors de la génération post-Nouvelle Vague se lâchent la main sur terre pour former une chaîne au Paradis. Car, bien sûr, pour des talents comme Guy Bedos, Jean-Loup Dabadie, Michel Piccoli – les trois qui viennent de s’éclipser ces derniers jours –, il y a comme une chaîne d’amitié. Guy Bedos, célèbre avant que son fils Nicolas ne le devienne pour les millennials et apparentés, était né à Alger la blanche le 15 juin 1934. À l’époque, l’Algérie était française. Il n’était ni Arabe, ni Juif – il s’inspirera des deux – mais Pied-noir.

Avec un beau-père raciste et une mère fan du Maréchal Pétain, le jeune Guy développa une aversion totale pour les racistes, les antisémites, les beaufs, les méprisants. Et aussi un problème à l’égard des familles "bien comme il faut", genre... comme la sienne. À quinze ans, en 1949, il débarqua à Paris. Pour survivre, il fit du porte-à-porte. À dix-sept ans, il eut ce déclic: il deviendrait acteur. Guy entra à la prestigieuse école de la rue Blanche où il y avait Juliette Gréco, Michel Serrault, Michel Aumont et tout ce qui allait faire pétiller Saint-Germain-des-Prés. Aucun d’eux ne devint vedette rapidement mais tous commencèrent par le cabaret. Une bonne école car les planches pour un jeune comédien, y a que ça de vrai. Sa première performance remarquée au cinéma date de 1962 dans "Le Caporal épinglé" de Jean Renoir où il interprétait un rôle de recrue bègue. Bedos allait bien jouer à l’idiot mais il ne deviendrait pas Bourvil.

Rosse et drôle

C’est avec sa deuxième épouse, Sophie Daumier, que l’artiste commença à se faire un nom et à rencontrer le succès. Le sketch de "La Drague" – où on la voit n’en plus pouvoir d’un gros lourd pot-de-colle – fit exploser popularité du couple. Sans son épouse, il commença à se faire un nom au cinéma, surtout dans les films d’Yves Robert et de Claude Berri. Son personnage de dentiste célibataire, étouffé par sa mère pied-noir, dans "Un Éléphant, ça trompe énormément" et "Nous irons tous au Paradis", reste à jamais dans l’histoire de la comédie française des années 70.

