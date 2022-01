Impôts bien réels pour les œuvres virtuelles

Vous êtes propriétaire d’un bout de terrain ou d’une œuvre d'art situé dans le monde virtuel - un NFT - et vous le vendez avec une plus-value? Ce sont les règles fiscales du monde réel qui s'appliquent.

Bienvenue dans le monde des NFT. Un NFT (‘non-fungible token’) est un jeton non fongible, une sorte de droit de propriété lié à un objet (généralement) non matériel. Il peut s'agir d'une œuvre d'art numérique, de droits sur des compétitions sportives gagnées ou d'un terrain situé dans le monde virtuel. Le nombre d'applications est infini et augmente rapidement.

Lire aussi Comprendre les NFT en 10 questions

Les sommes qui circulent sur le marché NFT prennent également des proportions de plus en plus hallucinantes. Au cours de la dernière semaine de novembre, des NFT immobiliers ont été vendus pour 106 millions de dollars. Ces NFT procurent au propriétaire un terrain dans un environnement virtuel et lui permettent, par exemple, d'y construire des attractions qu'il partage avec d'autres. Et fin octobre, lors de la première vente aux enchères du nouveau marché de NFT sur Metaverse, la plateforme dédiée de Sotheby's, un token de la série d’œuvres représentant une grenouille, Rare Pepe, a été adjugé pour plus de 3,5 millions de dollars. Les échanges de NFT ont déjà dépassé 10 milliards de dollars au troisième trimestre.

Le marché des NFT est parfois accusé de prendre des proportions exagérées. C'est peut-être vrai pour certains segments, mais n'oubliez pas que le marché des NFT ne fait que gagner en pertinence, également dans le monde réel. Michiel Lescrauwaet Cofondateurs de Tioga Capital

"Le marché des NFT est parfois accusé de prendre des proportions exagérées. C'est peut-être vrai pour certains segments, mais n'oubliez pas que le marché des NFT ne fait que gagner en pertinence, également dans le monde réel", explique Michiel Lescrauwaet, l'un des fondateurs de Tioga Capital, l'investisseur belge spécialisé en technologies liées à la blockchain.

Il illustre son propos par un exemple. "Il ne faudra pas longtemps avant que les billets pour un spectacle musical ou un événement sportif ne soient vendus en tant que NFT. Cela offrirait divers avantages, comme le fait que ces billets peuvent être suivis dans la blockchain au moment de la revente et qu'une partie de la valeur ajoutée pourrait revenir (automatiquement) à l'organisateur. Ou qu'un musicien ou un sportif puisse connaître personnellement ses fans et leur fournir des produits personnalisés."

Droits d’auteur

Les applications et le trading de plus en plus répandus des NFT nécessitent un cadre fiscal, mais celui-ci n'existe pas encore. Les avocats fiscalistes font toutefois référence aux principes fiscaux qui s'appliquent dans le monde "réel".

"Il faut faire une distinction entre l'artiste qui vend un NFT dans le cadre de son activité professionnelle et la personne privée qui achète et vend des NFT", explique Gertjan Verachtert, avocat chez Sansen International Tax Lawyers. "Pour les premiers, il s'agit généralement d'un revenu professionnel. Dans ce cas se pose également la question importante de savoir si le NFT comporte un élément de droits d'auteur. Cela dépend des conditions précises auxquelles le NFT est vendu", précise Gertjan Verachtert.

"Bien qu'il y ait parfois une part de spéculation dans les transactions de NFT, il pourrait exister des cas parfaitement concevables où l'achat et la vente d'une NFT relèvent de la gestion normale d'un patrimoine privé." Gertjan Verachtert Avocat chez Sansen International Tax Lawyers

"Parfois, le créateur conserve les droits d'auteur, mais fournit une licence (limitée) à l'acheteur du NFT qui peut alors l'utiliser. En outre, le créateur dispose d'un droit de revente qui lui permet de recevoir des redevances ultérieures lors d'une revente. Cela peut mener à une ventilation du prix de vente global en un élément de revenu professionnel et un élément de revenu de droits d'auteur, qui est imposé de manière plus favorable", commente Gertjan Verachtert.

Lire aussi La fiscalité des droits d'auteur dans le collimateur