Innover ou se rebeller

On dira qu’en France, la culture est affaire de prestige, de diplomatie et d’attractivité touristique. En Belgique, on ne sait plus très bien ce qu’elle représente. À quelques jours de la rentrée culturelle, les opérateurs culturels n’avaient d’autres espoirs que dans les dérogations à la règle des 200 personnes autorisées dans les salles de spectacle (et 400 en extérieur). Le bourgmestre Willy Demeyer, à Liège, s’en était saisi cette semaine pour demander à la ministre de Culture, de pouvoir remplir à moitié les salles de la Cité ardente. Dérogation acceptée par Bénédicte Linard, qui a ensuite ramené la distance de sécurité de 1,5 à 1 mètre, au grand soulagement du secteur qui peut espérer sauver sa rentabilité.