Jean-Gilles Lowies: "La culture est le thermomètre d’une démocratie"...

Le fait qu’il soit largement subventionné peut être une source d’explication?

Il est en tout cas intéressant de se rappeler le contexte historique. Dans les années 1960 à 1980, le soutien des pouvoirs publics à la culture était légitimé par la non rentabilité de la création artistique et du spectacle vivant. De nombreuses études montraient que le modèle économique n’était pas rentable vu l’incompressibilité des coûts – salaires, logistique… – et de l’insuffisance du marché, le public d’une salle étant limité.

Cette double approche ne dessert-elle pas le secteur?

…tels que les compagnies aériennes ou certains groupes audiovisuels?

On n’en a pas moins le sentiment que la culture doit toujours justifier son existence…

Et pourtant, la culture et les artistes sont un bon indicateur de la santé d’une démocratie. En Europe aussi, les États dirigés actuellement par des partis populistes, nationalistes ou extrémistes malmènent fortement la culture et les médias, c’est-à-dire toutes ces zones d’expression publique où peuvent être transmises des opinions et des réflexions susceptibles de contester le pouvoir en place. Or, donner les moyens de réaliser cette liberté créatrice reste le meilleur thermomètre pour juger de l’état d’une démocratie.