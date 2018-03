"L'Agneau mystique" en danger à Gand

Selon nos confrères, ce problème d’humidification serait connu depuis décembre et toujours non résolu à ce jour. Dans un courrier interne du 27 février dernier, adressé à Catherine de Zegher, la directrice du Musée des Beaux-Arts de Gand (MSK), où cette restauration a lieu, la directrice générale de l’Institut royal du patrimoine artistique (IRPA) s'est dit "très préoccupée" et regrette "l’absence de protocoles pour la sécurité des visiteurs, du personnel et surtout des oeuvres."