L'âme d'Alger disséquée à Bruxelles

Comme l’explique son directeur Mohamed Ikoubaân , "les Moussem cities ont pour but de montrer la richesse culturelle et artistique d’une région du monde arabe à travers des villes qui ont toujours été des haut lieux de modernité" . L’occasion donc de découvrir différentes facettes d’une vie culturelle plutôt méconnue du grand public belge: celle d’Alger, la capitale de l’Algérie, jusqu’au 28 février, dans des lieux tels que Bozar , Kaaitheater , Nova , Passa Porta , et VK Concerts .

C’est le cas du film consacré à l’écrivain Kateb Yacine, évoquant tout le conflit linguistique qui a pu exister en Algérie, notamment de par la présence française et la période d’arabisation forcée qui ont eu tendance à faire disparaitre les langues minoritaires comme le tamazight, langue berbère utilisée par Yacine. Dans "La moitié du ciel d’Allah", c’est le combat des femmes algériennes pour l’égalité et la liberté qui est traité. Dans l’installation-performance "We dreamt of utopia and we woke up screaming", Yasmina Reggad connectera (le 21 février) le KaaiTheater à l’Alger des années 60-70 qu’on appelait alors la Mecque des révolutionnaires, car elle s’était transformée en terre d’accueil des mouvements révolutionnaires mondiaux allant des Black Panthers au Front de libération du Québec.