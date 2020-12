L'année de Vadot: de Carlos Ghosn à Maradona en passant par Albert II

L'année de Vadot (5/6) | Au-delà du coronavirus et des élections américaines, le monde ne s’est pas arrêté de tourner pour autant: Carlos Ghosn fuit le Japon ; Benjamin Griveaux doit se retirer de la course à l’élection municipale parisienne en raison d’un scandale sexuel révélé sur Twitter; le couple Fillon est condamné, Harvey Weinstein aussi; Legoland annonce son intérêt pour s’installer sur le site de Caterpillar à Gosselies; Albert II reconnaît enfin qu’il est le père biologique de Delphine Boël; le débat fait rage sur la responsabilité de la Belgique pour les crimes commis au Congo durant la colonisation; enfin, Claire Bretécher et Diego Maradona tirent leur révérence.