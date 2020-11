L’écosystème de la culture 1/4 | Musique et édition, art et commerce

Le FBM proposé aux Belges et résidents belges recouvre la création et l’exécution de nouveaux répertoires. Il aidera un projet musical (en développement avant le 13 mars 2020 et annulé à cause du Covid-19). Le fond répond à un plan des candidats pour la relance de leurs activités musicales (enregistrement, production, sortie, promotion), prévues avant avril 2021. Ce soutien est plafonné à 30% des coûts (au maximum 10.000 euros) . Le FBM réunit aussi la Facir (Fédérations des Auteur·rices, Compositeur·rices et Interprètes Réuni·es), le Galm (Genootschap Artiesten Lichte Muziek) côté Flandre. La Fondation Roi Baudouin fait appel au soutien de ses adhérents, entreprises, institutions et mécènes (la déductibilité étant portée de 45% à 60%).

Le phalanstère de Pierre Courtin

En 2018, Courtin décide de clore ce chapitre et de s’associer avec Lucia Gigli, qui possède une maison à Corinaldo, bourg de 5.000 habitants voisin d’Ancône, sur l’Adriatique. Ils y ouvriront en 2021 un lieu d’expositions et d’échanges avec artistes invités et commissaires d’exposition. Ils s’associent à Idoine, animé par Jérémy Glâtre, Eléonore Pano-Zavaroni et Pascale Riou, ancré à Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et Paris, éditeur de livres, d’objets et du magazine éponyme, qui réfléchit à "notre pratique artistique et à l’économie de cette pratique" (notamment sujet d’une journée d’études à l’université de Saint-Étienne). Il s’agit de "lier l’art à la réflexion sur des relations nouvelles, hors profit. Notre modèle économique, local et international, est à étages: la maison de Corinaldo permet d’envisager l’autarcie, avec un vaste potager très productif. Nous misons sur un écosystème local de troc, très pratiqué dans cette région rurale. Une grange attenante sera aménagée en espace d’exposition de 50 m². Au printemps, nous inviterons des financeurs via crowdfunding. Et nous ferons appel aux dons de notre réseau international, acheteurs d’œuvres et financeurs du projet, plusieurs centaines d’amis."