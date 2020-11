L'écosystème de la culture 2/4 | Savoir-faire et savoir-être

Au Théâtre Le Public, Michel Kacenelenbogen conjugue public large et nouveaux formats. En France, au Phénix, Romaric Daurier plaide pour un ministère de la Création.

Codirecteur du Théâtre Le Public avec son épouse Patricia Ide, Michel Kacenelenbogen jongle. "En cas de crise longue, nous réinventerions nos modes de création et de rencontre avec le spectateur. Faute d’en mesurer la durée, comment développer stratégie et moyens? Présenterai-je nos spectacles en streaming assorti d’échanges avec la troupe, à prix égal?"

En juin, deux modestes créations en streaming, avec partage des recettes entre artistes et hôpitaux, font 1.400 "entrées" ("d’ordinaire, c’est entre 6.000 et 20.000"). Pour les trois créations en cours, "j’envisage le streaming avec accueil sur le site, simulacre de rapport humain". Cela n’est pas sans effet budgétaire: "un spectacle conserve des coûts éligibles au Tax Shelter un mois après la première. En jouant deux fois, ce droit est rogné". Sur ce point, il croit être entendu par les pouvoirs publics: mandaté par la Fédération des Arts de la Scène, il réfléchit à des propositions.

Le casse-tête des mesures sanitaires confine à l’acrobatie. Depuis septembre, sa jauge est réduite à 70%: "sous 85%, je perds 1.000 euros par jour. Fermé au public, en répétant, j’en perds 2.000. Fermé, j’en économise 500. Répéter offre une perspective mais m’interdit le chômage temporaire. Au-delà des finances, notre mission de service public nécessite une perspective claire." Trois théâtres belges ont une subvention inférieure à leurs frais fixes, dont le sien "car j’ai eu la 'maladresse' de l’ouvrir avec des fonds propres: la puissance publique n’a pas défini mon existence: cela ne se fait pas!" Vigilant, craignant que la pandémie ne prête à des choix hasardeux, il répète un spectacle sur les médias, "Rumeur", autour de "La peur de l’insignifiance nous rend fous", de Carlo Strenger. Il espère une saison normale en septembre 2021. "Le théâtre", conclut-il, "est un miroir de la vie."

Les alliances du Phénix

Valenciennes. 2009: Romaric Daurier prend la tête du Phénix, une des 76 scènes nationales de France. Septembre 2020: dans le magazine Mouvement, redoutant une "muséification de nos théâtres […] coquilles vides [où se dessèche] l’héritage de l’éducation populaire", il plaide pour un ministère de la Création, non plus 1% du budget étatique à la culture, mais "1% de l’action publique, de l’Éducation nationale, de la Justice, des Affaires sociales, de l’Urbanisme, etc.". Jack Lang, porteur de 1981 à 1986 de nouveaux mécanismes de financement, l’approuve.

À son arrivée au Phénix, Daurier constate "le tarissement de la logique artistique". Dans une région industrielle, il plaide "non pour l’apport seul d’un savoir-faire" (la logique de formation des jeunes dans la métallurgie), mais d’"un savoir-être qui leur manque, qu’offre la pratique artistique" en favorisant l’"individuation" chère au regretté philosophe Bernard Stiegler. En 2011, un "Ubu enchaîné" se monte avec Eric Cantona, le club de foot apportant 40.000 euros contre un "Atelier nomade" de théâtre aux jeunes footballeurs. En 2016, soutenus par un crédit formation de 400.000 euros du Fonds social européen, le Phénix et Pôle Emploi créent un "Atelier et un Défilé Haute Soudure" (!) de costumes et accessoires en métal. Simultanément, une "saison à l’hôpital" accueille un artiste en résidence, six spectacles dans le hall du CHU et interventions en chambre.

Plus que des sources de financement, Daurier trouve des alliances. Entre 2009 et 2019, il triple sa capacité d’intervention artistique (de 600.000 euros à 1,8 million d'euros), "sans transformer l’artiste en travailleur social, en le sortant d’une logique de silos". Enfin, les 150.000 euros annuels du Club Phénix Entrepreneurs financent la gratuité des spectacles pour les centres sociaux et la fondation Abbé Pierre.