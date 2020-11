L'écosystème de la culture 4/4 | Actionnaires de la culture

"Dans le cadre du RSE (Responsabilité sociale des entreprises, NDLR), nous attirons les sociétés vers le mécénat de compétences: 150 heures pour la période septembre-octobre. Favoriser les relations entre les institutions culturelles et les entreprises nourrirait un redémarrage commun , mais le mécénat requerrait une incitation fiscale du type Tax Shelter, décision très politique." Provost vise aussi "le partenariat avec conservatoires et écoles d’art formant les élèves aux finances, absentes des cursus artistiques". Il souligne que les Objectifs de développement durable de l’ONU pourraient être adaptés à la culture et entrer dans un cercle vertueux économie-culture-développement social .

Créée en 2009 et dirigée par Virginie Civrais, Start Invest (ou St’art) a, elle, pour mission de réunir des financeurs privés pour octroyer des prêts et d’entrer dans des sociétés ou ASBL de culture ou de création (arts plastiques et de la scène, design, patrimoine, jeu vidéo, livre, etc.). Son fleuron? Le planificateur d’expositions Tempora, avec une part de 2%. Ses deux principaux instruments de soutien? Le prêt "First Step" et le prêt "Culture" avec des dossiers à échéance de 20 ans, de 2 à 8 millions d’euros, sans exigence de sûreté, protégés à 70% depuis 2018 par le Fonds de garantie européen. St’art s’est entretemps associée à Prométhéa sur un appel à projets soutenu par la Wallonie et se penche sur les contenus générateurs de droits à travers la propriété intellectuelle ou de marques. Elle projette par ailleurs de créer une plateforme de type Netflix pour le cinéma indépendant. Enfin, face à la crise, St’art offre un prêt de trésorerie d’urgence de 100.000 euros à 2%, surtout destiné aux librairies et à l’événementiel, assorti d’un moratoire sur les financements à ses 65 entités en portefeuille.