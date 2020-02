La créativité du podcast belge récompensée par un premier festival

"Réfléchir à professionnaliser le podcast"

En 2019, avec Lucie Allo, la journaliste belge Camille Crucifix lance "Un peu gênantes", un podcast de conversation (drôlissime) sur leurs histoires embarrassantes et très personnelles de poils, menstruations ou sexuelles. Avec un autre podcast belge, "Baleine sous caillou", elles seront au premier BPF.

Avant de produire le vôtre, quel était votre rapport au podcast ?

Au départ, je suis une grande consommatrice de podcasts, un moyen hyper accessible et pas cher de prendre la parole et diffuser ses idées. "Un peu gênantes" n’est pas du militantisme “poing levé” (même si on adore cela également), c’est plutôt de l’humour qui permet de se libérer d’histoires dont on était très gênées, de choses insignifiantes qu’on passait des heures à débriefer.

Un événement comme le BPF est-il important pour vous? Et le passage sur scène?

Cela crée des espaces pour la visibilité des podcasts belges, pour se connaître entre nous et réfléchir à professionnaliser le podcast. Et la scène montre bien que l’on peut vivre la parole et s’en emparer de plein de manières. On a déjà fait des rencontres avec nos auditrices (majoritairement des femmes), on communique pas mal via Instagram, donc oui, c’est important pour nous.

Quoi de prévu pour les prochains épisodes?

On veut intégrer les auditrices et auditeurs, faire un mélange entre leurs histoires et les nôtres et aborder d’autres pans de la honte. On grandit, on a d’autres gènes! Puis, depuis le début, on veut s’entourer d’une équipe: illustratrice, ingé son, graphiste, etc. Pour l’instant, on les rémunère sur nos propres deniers, mais l’objectif est d’en faire une activité professionnelle.