La culture américaine sort de ses gonds suite à l'affaire George Floyd

Depuis la diffusion de la vidéo de l’arrestation brutale de George Floyd, tué par un policier blanc à Minneapolis, l’indignation du monde de la culture américaine n’a cessé de grandir et laisse entrevoir un énième rebond dans le rapport que les artistes entretiennent avec la cause afro-américaine.

Face à des événements tragiques, il est quasiment d’usage pour les artistes et les vedettes de réagir et de manifester leur tristesse et leur colère. Le meurtre de George Floyd n’a pas fait exception à la règle, mais a fait bouger quelques lignes, semble-t-il. Si, sans surprise, Beyoncé, Cardi B ou encore Kim Kardashian, pour ne citer qu'elles, ont réagi rapidement sur les réseaux sociaux en postant notamment la phrase, devenue virale, "I can’t breathe" ("Je ne peux pas respirer"), on a pu observer, au-delà des tweets, des phrases et des hommages, des engagements plus significatifs.

Plusieurs grandes maisons de disques et chaînes musicales ont ainsi organisé le Blackout Tuesday (mardi noir) le 2 juin. Les chaînes MTV et BET se sont éteintes pendant huit minutes et 46 secondes pour soutenir le mouvement Black Lives Matter (créé en 2013 après l’acquittement de George Zimmerman, un homme blanc qui a tué l’adolescent afro-américain de 17 ans Trayvon Martin) et lutter contre l’injustice raciale.

Il n’est plus possible pour les artistes de se réfugier derrière un universalisme de principe ou un humanisme de façade.

Les sociétés telles que Live Nation, TikTok et Netflix ont affiché sur les réseaux sociaux leur soutien à la communauté noire. Certains artistes ont décidé de faire des dons à l’organisation The Minnesota Freedom Fund, créée pour aider les individus à faible revenu à payer leur caution suite à leur arrestation lors des manifestations. Des acteurs tels que Steve Carell, Seth Rogen et Ben Schwartz ont d’ores et déjà annoncé qu’ils allaient y contribuer. On a aussi vu des chœurs chanter spontanément dans les rues, tandis que des œuvres d’art représentant Georges Floyd naissent un peu partout sur les murs de Minneapolis et dans d’autres grandes villes américaines.

Un engagement plus politique

Certes, ce n’est pas la première fois que le monde culturel américain s’indigne après le meurtre d’un citoyen noir. La dernière mobilisation date de la mort d’Ahmaud Arbery, tué en février à Brunswick (Géorgie) alors qu’il faisait son footing. On se rappelle également du meurtre d’Eric Garner, assassiné à New York par un policier, qui avait suscité une grande vague d’émotion.

"Nous allons voter pour vous chasser en novembre." Taylor Swift chanteuse américaine

Qu’est-ce qui a changé aujourd’hui? Il n’est plus possible pour les artistes de se réfugier derrière un universalisme de principe ou un humanisme de façade. Plus que des mots, des actes concrets sont attendus et les défections sont mal perçues: l’acteur Alec Baldwin en a fait les frais ce mardi lorsqu'il a bravé le Blackout Tuesday en faisant la promotion d’une interview avec Woody Allen. C’est une véritable prise de conscience qui est réclamée par certains acteurs du monde culturel américain, comme le note le trompettiste de jazz Wynton Marsalis dans une puissante déclaration qu’il a publiée sur Facebook: "Il s'agit pour nous tous de rejeter les injustices de notre passé collectif avec une action individuelle cohérente et implacable qui va bien au-delà du simple fait de donner de l’argent."

Assez peu encline à prendre des positions politiques franches, la chanteuse américaine Taylor Swift a réagi, quant à elle, aux propos du Président Trump sur les émeutes à Minneapolis. Ce dernier, en brandissant la menace du recours à la force militaire, ne cesse d’attiser le feu, selon elle. Elle a appelé à voter contre lui aux prochaines élections: "Nous allons voter pour vous chasser en novembre".

De son côté, la jeune chanteuse Billie Eilish a expliqué dans un tweet pourquoi le slogan "All Lives Matter", souvent utilisé aux États-Unis par des politiciens et des médias conservateurs, est infondé: "Le slogan #blacklivesmatter ne signifie pas que les autres vies ne comptent pas. Il sert à attirer l’attention sur le fait que la société pense clairement que les vies noires ne comptent pas, alors que c’est le cas." Une partie du monde culturel américain semble donc avoir durci le ton. Il apparaît plus politisé que jamais, mais aussi potentiellement divisé: il va falloir choisir son camp, et vite. Le silence n’est plus une option.